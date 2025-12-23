مدرب بوركينا فاسو لموقع الكاف: جئنا للمنافسة على لقب أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تحدث براما تراوري، مدرب منتخب بوركينافاسو، في حوار حصري مع الموقع الرسمي للكاف عن مشاركة منتخب بلاده في المغرب، وطموحاته، وما الذي يجعل كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، مختلفة عن غيرها من البطولات.

ويتواجد منتخب"الخيول" في مجموعة تنافسية تضم: الجزائر، غينيا الاستوائية والسودان.

يؤمن مدرب منتخب بوركينافاسو، براما تراوري، بأن منتخب بلاده بوركينافاسو يتواجد في المغرب حاملا الطموح والإيمان وروح المسؤولية، مع استهدافه لتحقيق مشوار قوي في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، المغرب 2025، مشيرا إلى أن منتخب بلاده استفاد من الاستمرارية والاحترافية في الاستعدادات، مشيدًا بتنظيم المغرب وبنيته التحتية قبل البطولة التي وصفها بأنها واحدة من أفضل الأحداث الرياضية في إفريقيا.

تصريحات مدرب منتخب بوركينا فاسو

وقال مدرب الخيول: "ما وجدناه من حيث الأوضاع كان ملائمًا للغاية لجميع المنتخبات كل شيء جاهز لإتاحة بداية جيدة لهذه المنافسة التي تعتبر من أفضل البطولات في القارة الإفريقية.. كل الدول الكبرى في كرة القدم موجودة هنا في المغرب، نعلم أيضًا أن المغرب منظم بشكل جيد للغاية، ونؤمن بأن الاحتفال سيكون رائعًا، إن شاء الله.

وحول الاستعدادات للبطولة، قال: “استعددنا جيدًا للغاية.. كنا أول منتخب يتأهل لكأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، وبعد ذلك واصلنا لعب مبارياتنا المتبقية برغبة كبيرة واحترافية عالية. هذا سمح لنا بالوصول إلى هنا في حالة جيدة، ونؤمن بأن الأجواء مواتية لنا لتحقيق بطولة ممتازة”.

منتخب بوركينا فاسو

منتخب بوركينا فاسو، فيتو

وحول فرص بوركينا فاسو في مجموعة تضم: الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان، قال: “لدينا منتخبات قوية جدًا في مجموعتنا الجزائر منتخب من الطراز الرفيع، وغينيا الاستوائية منافسة، والسودان أظهر مستواه، فقد شاهدناهم يهزمون غانا من قبل.. كل شيء ممكن.. سنحترم كل منتخب لأننا نعلم أنهم استعدوا جيدًا.. من جهتنا، سنخوض كل مباراة برغبة وعزيمة كبيرة”.

وأشار: “نسعى لتقديم مستويات قوية جدًا والتواجد يوم 18 يناير أمام السلطات المغربية للمنافسة على النهائي أمام منتخب إفريقي آخر يستحق مواجهة منتخبنا.. هذا هو طموحنا لأننا جئنا إلى هنا بطموح كبير.. لقد لعبنا النهائيً من قبل في سنة 2013، واحتللنا المركز الثالث في مناسبات سابقة.. الآن نعتقد أن الوقت قد حان لكتابة تاريخ قميصنا الوطني بالذهب.. هذا أمر مهم بالنسبة لنا.. يجب أن نعطي كل شيء، وسنفعل ذلك لإدخال السرور إلى شعبنا، الذي يمر بظروف صعبة.. هدفنا هو إدخال الفرحة وضمان فخر شعب بوركينا فاسو بمنتخبهم الوطني”.

منتخب بوركينا فاسو

ويملك المنتخب سجلا جيدا في البطولة، حيث حقق أفضل إنجاز له بالحصول على وصافة نسخة 2013، إلى جانب مشاركات مستقرة في السنوات الأخيرة.

