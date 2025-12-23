الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رياضة

كأس مصر، تعادل سيراميكا وأبو قير للأسمدة سلبيا في الشوط الأول

سيراميكا
سيراميكا
كأس مصر، تعادل فريق سيراميكا كليوباترا ونظيره أبو قير للأسمدة سلبيا في الشوط الاول خلال لقاء الفريقين في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوي من كلا الفريقين دون خطورة حقيقية علي مرمي أي منهما.

تشكيل سيراميكا أمام أبو قير للأسمدة

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم نيدفيد -  صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - إسلام عيسى - إبراهيم محمد  - عمرو السولية - أيمن موكا - عمر الجزار - حسين السيد - عمرو قلاوة - محمد المغربي.

مباراة سيراميكا وأبو قير للأسمدة

وبدأت مباراة فريقي سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور الـ32 في مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة بالفائز من مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في دور ال16.

مدرب سيراميكا يشدد على لاعبيه بضرورة إحراز هدف مبكر أمام أبو قير للأسمدة

 ويخشى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر من مفاجآت مسابقة كاس مصر لذلك شدد المدير الفني على ضرورة إحراز هدف مبكر كخطوة للتأهل لدور الـ16.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في دور الـ 32 بكأس مصر 

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

ads