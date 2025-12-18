الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

مودرن سبورت يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في كأس عاصمة مصر

مودرن سبورت
مودرن سبورت
تعادل فريق مودرن سبورت مع نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بافتتاح منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

أهداف مباراة مودرن سبورت أمام البنك الأهلي

افتتح مودرن سبورت التسجيل عن طريق غنام محمد في الدقيقة 14، فيما تعادل البنك الأهلي عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 62.

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، أدم رجم، عبد الرحمن شيكا، محمد صبري

هجوم: جودوين شيكا

وجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، علي الفيل، وليد علي، أحمد يوسف، محمود شعبان، محمد هلال، محمود ممدوح، ارنولد ايبا، سليم سليمان.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب.

خط الوسط: محمود عماد، أحمد النادري، أحمد مدبولي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: يسري وحيد، أحمد أمين أوفا.

وجلس على مقاعد البدلاء:

البلعوطى، محمد ابراهيم، سيد نيمار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، امير مدحت، داو سيريل، خالد شيفو، مصطفى عبد الرحيم

نتائج البنك الأهلي ومودرن سبورت في الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر

 حقق فريق البنك الأهلي بقيادة مدربه أيمن الرمادي فوزا كبيرا في الجولة الأولى من البطولة بعدما تغلب على ناشئي بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف ليعتلي صدارة المجموعة.

وعلى الجانب الآخر، دخل فريق مودرن سبورت مواجهة الليلة بقيادة مجدي عبد العاطي، في أول اختبار بالبطولة، حيث كان مودرن سبورت قد حصل على راحة في الجولة الماضية من كأس عاصمة مصر

حكام مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت 

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت أسماء حكام مباراة فريقي البنك الأهلي ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة.

المباراة يديرها طاقم حكام مكون من: مصطفى عثمان (حكم ساحة)، وكل من أحمد زغلول وسيد أبو خاطر (حكمين مساعدين) وجبل السيد (حكم رابع)، ومصطفى مدحت (حكم فيديو) وطه السيد (مساعد حكم فيديو).

منتخب 2007 يختتم معسكره التدريبي استعدادا لبطولة أمم إفريقيا (صور)

نهائي كأس العرب، تشكيل الأردن في مواجهة المغرب

أول بطل لكأس عاصمة مصر

يعتبر فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق: المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

