سر زيارة وزير الرياضة لـ الأهلي والزمالك اليوم

يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة، اليوم الثلاثاء، لناديي الأهلي والزمالك ضمن جولته بزيارة أندية القاهرة والجيزة.

وعلمت فيتو أن صبحي نظم الزيارة لتقديم التهنئة لمجالس إدارات تلك الأندية بعد نجاحهم في الانتخابات الأخيرة، ومناقشة بعض الأمور الخاصة بتلك الأندية.

وقام الدكتور أشرف صبحي بزيارة نادي هليوبوليس، صباح اليوم، ويقوم بزيارة النادي الأهلي بعد قليل، يعقبه زيارة لنادي الزمالك ثم المعادي.

زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف عن استعدادات مكثفة داخل القلعة الحمراء، اليوم، لاستقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي من المقرر أن يزور النادي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل سيكون في استقبال وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة.

اجتماع للمجلس التنفيذي بالأهلي

وأشار المصدر إلى أن المجلس التنفيذي بالنادي عقد اجتماعا في الساعة الواحدة ظهرا، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

اجتماع مجلس إدارة الأهلي

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعقد اجتماعا في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، لبحث العديد من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها ملف التجديد لعدد من مديري الفروع، وإجراء بعض التغييرات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بإدارة فرع التجمع الخامس.

كما يتضمن اجتماع مجلس الإدارة مناقشة عدد من الملفات الخاصة بفريق كرة القدم، إلى جانب عدد من القضايا الإدارية والتنظيمية الأخرى ذات الأهمية خلال المرحلة الحالية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء، علي استاد المحلة.

‏وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

