التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا وتنزانيا في أمم إفريقيا

نيجيريا
نيجيريا
أعلن منتخبا نيجيريا وتنزانيا عن تشكيل فريقيهما لمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 من المجموعة الثالثة.

وجاء تشكيل نيجيريا ضد تنزانيا كالتالي: 

نوابيلي

سانوسي — باسي — أجاياي — أوسايي سامويل

لوكمان — نديدي — إيوبي — تشوكويزي

فيكتور أوسيمين — تايوو أدامز

الصورة

وجاء تشكيل تنزانيا ضد نيجيريا كالتالي: 

المسعودي؛ كابومبي، موامينيتو، حمد، الحسيني؛ ميروشي، مسانجا، ممومبوا؛ مسوفا، ساماتا، ألاراخيا.

موعد مباراة نيجيريا ضد تنزانيا والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة نيجيريا ضد تنزانيا في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1.

منتخب تونس يواجه أوغندا ضمن نفس المجموعة 

يلتقي منتخب تونس بقيادة مديره الفني سامي الطرابلسي مع نظيره أوغندا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة منتخب تونس ضد أوغندا والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة منتخب تونس ضد أوغندا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا.

حكم مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا 

يدير مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، في حين سيكون بيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغة طاقة استيعابه 22 ألف متفرّجا، مساء اليوم الثلاثاء.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

ويبحث منتخب تونس عن التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث توج باللقب مرة واحدة في مسيرته وكان ذلك في عام 2004 عندما استضاف البطولة على ملاعبه، وتغلب في المباراة النهائية على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

 

 

