تجارة عين شمس تستضيف لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات لدراسة دمج التكنولوجيا بالمناهج

استضافت كلية التجارة بجامعة عين شمس، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية، اجتماع لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك لمناقشة موقف دمج التكنولوجيا الحديثة في البرامج والمناهج الدراسية بكليات التجارة، في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس اللجنة ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور مجدي جمال عبد القادر نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأمين اللجنة، والدكتور عمرو الأتربي نائب رئيس جامعة بدر.



وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص الجامعة على أن يكون المؤتمر منصة فكرية وعلمية تجمع الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم التجاري والاقتصادي، وتفتح المجال لمناقشة قضايا تطوير التعليم الجامعي بصورة عملية ومؤسسية.

وأوضح عميد الكلية أن اجتماع لجنة القطاع التجاري يناقش سبل إدماج التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، داخل البرامج الدراسية بكليات التجارة، بما يسهم في تحديث المناهج ورفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي.

إطلاق برنامج دراسي متخصص في التكنولوجيا المالية

وأشار إلى أن كلية التجارة بجامعة عين شمس قطعت شوطًا مهمًا في هذا المسار، من خلال إطلاق برنامج دراسي متخصص في التكنولوجيا المالية (FinTech)، يُعد من البرامج الرائدة التي تستجيب لاحتياجات التحول الرقمي والقطاع المصرفي والمالي.

وأضاف الدكتور فريد محرم الجارحي أن استضافة لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات تعكس الثقة في الدور الأكاديمي والعلمي الذي تقوم به الكلية، وتؤكد مكانتها كأحد بيوت الخبرة في تطوير التعليم التجاري، مشددًا على أن مخرجات الاجتماع ستسهم في دعم خطط تطوير المناهج على مستوى الجامعات المصرية.

