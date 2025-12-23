نائب رئيس البنك الأهلي: الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين الخدمات المصرفية وتحليل احتياجات السوق

18 حجم الخط

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس، أن استثمار الموارد البشرية والتكنولوجيا الحديثة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك طلبًا كبيرًا من السوق العربي والأوروبي على الكوادر المصرية المؤهلة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك استخدم الذكاء الاصطناعي في دراسة احتياجات أجهزة الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك من النقد خلال الفترات المختلفة، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل الهدر وضمان توفير السيولة بشكل مثالي في جميع الفروع.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية أصبحت أداة استراتيجية لدعم القطاع المصرفي، موضحًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساعد على إدارة الموارد بشكل دقيق، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع العمليات المصرفية.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي على أن المؤسسات المالية بحاجة مستمرة لتبني أحدث الحلول التكنولوجية لضمان تحقيق نمو مستدام، مشددًا على أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المالية والتعليمية يسهم بشكل مباشر في تطوير المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

دفع أداء الأسواق المالية وتحسين تجربة المستثمرين

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس للابتكار والتكنولوجيا المالية، أهمية التكنولوجيا المالية (FinTech) في دفع أداء الأسواق المالية وتحسين تجربة المستثمرين، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح عاملًا أساسيًا في تطوير آليات التداول وتعزيز الشفافية والفعالية داخل سوق رأس المال.

