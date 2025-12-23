رئيس جامعة عين شمس: نحرص على أن نكون منصة لربط البحث العلمي بالتطبيق

18 حجم الخط

رحّب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بضيوف المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يعكس حرص الجامعة على دعم الحوار العلمي الجاد حول قضايا الابتكار والتكنولوجيا المالية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات الاقتصادية والمالية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، حيث أعرب عن سعادته بتشريف المؤتمر بحضور نخبة من الوزراء، وصناع القرار، والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية، وأعضاء مجلس النواب، وهو ما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

جامعة عين شمس منصة علمية لتبادل الخبرات وربط البحث العلمي بالتطبيق

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص على أن تكون منصة علمية فاعلة لتبادل الخبرات وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي وخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن كلية التجارة بجامعة عين شمس تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تطوير التعليم التجاري والاقتصادي، من خلال تحديث برامجها الأكاديمية والانفتاح على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وثمّن رئيس الجامعة الجهود التنظيمية والعلمية التي بذلتها كلية التجارة لإنجاح المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الحدث العلمي يمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الدولة والقطاع المالي والمصرفي.

