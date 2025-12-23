الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

جامعة القاهرة تحتفي بعيد العلم العشرين وتكرّم رموز التعليم والإبداع

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
 تنظم جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، احتفالية عيد العلم العشرين، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، في مناسبة سنوية رفيعة تمثل محطة مضيئة في مسيرة الجامعة، وتجسد تقديرها المستمر للعلم والعلماء، ودورها التاريخي في دعم التميز الأكاديمي والبحثي.

تُقام الاحتفالية برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، إلى جانب قيادات الوزارة والجامعة، ونخبة من العلماء وأعضاء هيئة التدريس، وشخصيات أكاديمية بارزة.

تكريم عدد من العلماء بعيد العلم بجامعة القاهرة 

وتتضمن الاحتفالية تكريم عدد من العلماء وأعضاء هيئة التدريس المتميزين والحاصلين على جوائز علمية مرموقة، فضلًا عن تكريم رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة من خريجي جامعة القاهرة، في تأكيد على الدور الريادي للجامعة في صناعة القيادات الأكاديمية، وامتداد تأثيرها العلمي والفكري في مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل مصر وخارجها.

ويأتي احتفال جامعة القاهرة بـ عيد العلم العشرين تأكيدًا على التزامها الراسخ برسالتها في نشر المعرفة، ورعاية المتميزين، وتحفيز الإبداع والابتكار، وربط البحث العلمي بقضايا التنمية، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

