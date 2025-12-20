السبت 20 ديسمبر 2025
أخبار مصر

جامعة عين شمس تصدر 10 تعليمات هامة للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
وضعت كلية الآداب جامعة عين شمس مجموعة من التعليمات الواجب اتباعها من قبل الطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 / 2026، والعقوبات التي قد يتعرض لها الطلاب في حال مخالفة تلك التعليمات والارشادات.

 

تعليمات أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 / 2026

1 - لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية (بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

2 - يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

3- لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي [15 دقيقة ] من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت [45 دقيقة].

4- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

5- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

6- المتعلقات الشخصية مسؤولية كل طالب.

7- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

8- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الإجابة في الوقت المخصص للملاحظين.

9- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.

10 - على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

