أبو الريش الياباني يقود الإطلاق الرسمي لصمامات متطورة لعلاج قلب الأطفال بمصر

18 حجم الخط

أعلن مستشفيات جامعة القاهرة عن الإطلاق الرسمي لصمامات Edwards Sapien المتطورة لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال، وذلك من خلال مستشفى الأطفال الجامعي (أبو الريش الياباني)، قسم قلب الأطفال، برئاسة الدكتورة سحر شاكر شتا، والذي تم اختياره ليكون موقع الإطلاق الرسمي الجديد لتطبيق هذه التقنية المتقدمة في مجال قلب الأطفال داخل مصر، وممثلًا للدولة المصرية في استخدام هذه الصمامات الحديثة.

وجاء اختيار مستشفى أبو الريش الياباني من قِبل واحدة من أكبر شركات تصنيع صمامات القلب في الولايات المتحدة الأمريكية، ليُمثّل مصر في تطبيق هذه التكنولوجيا المتطورة، في تقدير واضح لما يتمتع به المستشفى من خبرة متراكمة، وكوادر طبية عالية التخصص، وبنية تحتية متقدمة في مجال قسطرة قلب الأطفال والتدخلات القلبية المعقدة، بما يجعله مركزًا مرجعيًا رائدًا على المستويين المحلي والإقليمي.

تم الإطلاق بمشاركة نخبة من أساتذة قلب الأطفال، هم الدكتورة رشا عمار، الدكتورة رانيا حجازي، الدكتور الحسيني أحمد، إلى جانب مشاركة البروفسور الخبير الأجنبي الدكتور خوسيه ذونذوند، في إطار تعاون علمي دولي يعكس الثقة في القدرات الطبية لمستشفى أبو الريش، ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والتدريب على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال علاج أمراض القلب الخِلقية.

تطبيق ناجح للصمامات المتطورة للأطفال

وشهد الحدث التطبيق الناجح للصمامات المتطورة على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، بوزن 45 كيلوجرامًا، حيث تم إجراء التدخل دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، وخرجت الطفلة في اليوم التالي مباشرة وهي في حالة صحية مستقرة وجيدة جدًا، في تأكيد عملي على كفاءة هذه الصمامات في إنقاذ حياة مرضى قلب الأطفال وتقليل المخاطر الجراحية وتسريع معدلات التعافي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور الريادي لجامعة القاهرة، إحدى أكبر المؤسسات الأكاديمية والطبية في المنطقة، تحت قيادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وضمن منظومة مستشفيات جامعة القاهرة، وتحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب – قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن اختيار مستشفى أبو الريش الياباني ليقود الإطلاق الرسمي لهذه التقنية المتقدمة ويمثل مصر في استخدامها، يعكس المكانة العلمية والطبية التي وصلت إليها مستشفيات جامعة القاهرة، ويؤكد التزامنا الدائم بتقديم أحدث وسائل العلاج العالمية لأطفال مصر، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وجودة الرعاية الصحية.

ومن جانبها، أعربت رشا جمال عن تقديرها لهذا الحدث، مؤكدة أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة في تطوير خدمات علاج قلب الأطفال، ويمنح الأمل لعدد كبير من المرضى دون الحاجة إلى التدخل الجراحي.

وأكدت مستشفيات جامعة القاهرة، من خلال هذا الإنجاز، التزامها المستمر بدعم الابتكار الطبي وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل مصر، بما يعزز من مكانة مستشفيات الجامعه كصرح طبي وتعليمي رائد في طب قلب الأطفال، ويضع صحة المرضي الصغار في صدارة الأولويات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.