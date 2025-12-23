عميد قصر العيني: ملتزمون بتقديم أحدث وسائل العلاج العالمية لأطفال مصر

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن اختيار مستشفى أبو الريش الياباني ليقود الإطلاق الرسمي لتقنية صمامات Edwards Sapien المتطورة لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال المتقدمة يعكس المكانة العلمية والطبية الرائدة التي وصلت إليها مستشفيات قصر العيني.

كانت مستشفيات جامعة القاهرة قد أعلنت اليوم عن الإطلاق الرسمي لصمامات Edwards Sapien المتطورة لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال، وذلك من خلال مستشفى الأطفال الجامعي (ابو الريش الياباني)، قسم قلب الأطفال، برئاسة الدكتورة سحر شاكر شتا، والذي تم اختياره ليكون موقع الإطلاق الرسمي الجديد لتطبيق هذه التقنية المتقدمة في مجال قلب الأطفال داخل مصر، وممثلًا للدولة المصرية في استخدام هذه الصمامات الحديثة.

واضاف عميد طب قصر العيني، ان ذلك يؤكد التزام جامعة القاهرة وقصر العيني الدائم بتقديم أحدث وسائل العلاج العالمية لأطفال مصر، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وجودة الرعاية الصحية.

ابو الريش الياباني تمثل مصر في تطبيق تقنية متطورة لصمامات القلب

وجاء اختيار مستشفى أبو الريش الياباني من قِبل واحدة من أكبر شركات تصنيع صمامات القلب في الولايات المتحدة الأمريكية، ليُمثّل مصر في تطبيق هذه التكنولوجيا المتطورة، في تقدير واضح لما يتمتع به المستشفى من خبرة متراكمة، وكوادر طبية عالية التخصص، وبنية تحتية متقدمة في مجال قسطرة قلب الأطفال والتدخلات القلبية المعقدة، بما يجعله مركزًا مرجعيًا رائدًا على المستويين المحلي والإقليمي.

وتم الإطلاق بمشاركة نخبة من أساتذة قلب الأطفال، هم الدكتورة رشا عمار، الدكتورة رانيا حجازي، الدكتور الحسيني أحمد، إلى جانب مشاركة البروفسور الخبير الأجنبي الدكتور خوسيه ذونذوند، في إطار تعاون علمي دولي يعكس الثقة في القدرات الطبية لمستشفى أبو الريش، ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والتدريب على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال علاج أمراض القلب الخِلقية.

وشهد الحدث التطبيق الناجح للصمامات المتطورة على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، بوزن 45 كيلوجرامًا، حيث تم إجراء التدخل دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، وخرجت الطفلة في اليوم التالي مباشرة وهي في حالة صحية مستقرة وجيدة جدًا، في تأكيد عملي على كفاءة هذه الصمامات في إنقاذ حياة مرضى قلب الأطفال وتقليل المخاطر الجراحية وتسريع معدلات التعافي.

