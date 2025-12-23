وزير التموين يشيد بدور التكنولوجيا المالية ويعلن تحويل الكارت الموحد إلى أبلكشين

18 حجم الخط

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس للابتكار والتكنولوجيا المالية، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الدعم والتموين، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية: آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار، الذي تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس.

وقال الوزير: إن منظومة التموين الحالية تتعامل مع أرقام ضخمة ومعقدة، ما جعل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا لتحديث القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات أصبحت قادرة على تحليل احتياجات المواطنين بدقة ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في عمل الوزارة.

تحويل الكارت الموحد للتموين إلى نظام أبلكشين بالتعاون مع وزارة الاتصالات

وخلال الجلسة الأولى، أعلن الدكتور فاروق أن الكارت الموحد للتموين سيتحول خلال الفترة المقبلة إلى نظام أبلكشين بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين حوكمة صرف السلع الأساسية، وضمان استقرار واستدامة منظومة القمح، والحد من الهدر في مختلف مراحل الاستيراد والطحن والصرف.

وأكد الوزير على أن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية ليست خيارًا ثانويًا، بل أداة استراتيجية ضرورية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، مضيفًا: "استخدام التكنولوجيا ساعدنا على استشراف المستقبل وتحسين إدارة الموارد المالية والتموينية بشكل فعال ومستدام".

وأشار شريف فاروق إلى أن اعتماد الحلول الرقمية والمالية الحديثة سيسهم في تطوير البنية التحتية للخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الدعم، وتحقيق التكامل بين القطاع العام والقطاع المالي، بما يدعم رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.