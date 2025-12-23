الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات يشيد بدور كلية التجارة في تعزيز التكنولوجيا المالية

كلية التجارة بجامعة
كلية التجارة بجامعة عين شمس، فيتو
أشادت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس، بالدور الريادي للكلية في دعم الابتكار وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في التعليم والمجالات المالية والمصرفية.

وأكدت صالح أن الكلية قدمت منصة متميزة تجمع الأكاديميين والخبراء والطلاب لمناقشة أحدث التطورات في الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، معتبرة أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والمالي في مصر.

 

المعهد يقدم منحًا كاملة للدراسة "أون لاين" للطلاب من داخل وخارج مصر

وأضافت أن التكنولوجيا ساعدت المعهد على توسيع نطاق الاستفادة من برامجه التعليمية، حيث يقدم المعهد منحًا كاملة للدراسة أون لاين للطلاب من داخل وخارج مصر، وهو ما يعكس نجاح الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمالية في تقديم خدمات متطورة وفعالة.

وشددت رئيس المعهد على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم التكنولوجيا المالية ووضع ضوابط وحلول للتحديات الحالية، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها كلية التجارة جامعة عين شمس لتطوير التعليم وربط الطلاب بسوق العمل في ظل التحولات الرقمية الحديثة.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس للابتكار والتكنولوجيا المالية، أهمية التكنولوجيا المالية (FinTech) في دفع أداء الأسواق المالية وتحسين تجربة المستثمرين، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح عاملًا أساسيًا في تطوير آليات التداول وتعزيز الشفافية والفعالية داخل سوق رأس المال.

