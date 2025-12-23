منها ضوابط حجز الحالات، ننشر سياسات الجودة داخل مستشفيات جامعة القاهرة

18 حجم الخط

أعلنت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، السياسات المعتمدة للجودة داخل مستشفيات جامعة القاهرة.

وأكدت الكلية خلال اجتماع مجلسها الشهري، أن هذه السياسات تختص بتنظيم الامتيازات الإكلينيكية للأطباء بمختلف درجاتهم، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، وبما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية.

سياسات الجودة بمستشفيات جامعة القاهرة

وشملت السياسات تحديد ضوابط حجز الحالات، ونطاق تقديم الخدمة، والإجراءات التداخلية والجراحية المسموح بها لكل طبيب وفق مؤهلاته العلمية وخبراته العملية.

بالإضافة إلى جانب تنظيم آليات العمل في الحالات الطارئة والكوارث بما يحقق الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن هذه السياسات تمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحوكمة الطبية.

ولفت إلى أنها تحقق التكامل بين الجودة الأكاديمية والأداء الإكلينيكي، وتهيئ بيئة عمل آمنة ومنضبطة داخل المستشفيات الجامعية.

واشار إلى أن سياسات المستشفيات تقع ضمن اختصاص فرق الجودة، بينما تظل السياسات العلمية والتعليمية للأقسام مسؤولية مباشرة لرؤساء الأقسام.

موعد المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني

وكشف مجلس الكلية موعد انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني والمقرر عقده يومي 10 و11 يونيو 2026.

وأوضح الدكتور حسام صلاح أن المؤتمر سيتمحور حول الأزمات والكوارث وإدارة الأزمات الصحية.

وأكد أن المؤتمر يتضمن تنظيم Master Class، وهي دورات تدريبية مكثفة على مدار يومين في التخصصات الدقيقة، تعتمد على التدريب العملي والمناقشات المتخصصة، بمشاركة خبراء مصريين وأجانب، مشيرًا إلى أن المؤتمر سينبثق عنه عدد من السياسات المرتبطة بمحاور من بينها الذكاء الاصطناعي، والوبائيات، وطب الكوارث، وإدارة الأزمات الصحية.

