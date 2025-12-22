الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة عين شمس
18 حجم الخط
ads

 

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة هبة الغريب عطية الجمل - الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

وتعيين الدكتور محمد أحمد علي هيبة - الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

وتعيين الدكتور  أحمد محمد محمد عبد العزيز - الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة غادة صابر محمد أحمد - الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

وتعيين الدكتور محمد سعد حامد عثمان - الأستاذ بقسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور أحمد محمد فؤاد مصطفى حسين - الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة حنان حلمي لطيف حافظ - الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور شريف عبد الله سليمان المنصوري - الأستاذ بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة عام.

وأصدر قرارا بتعيين الدكتورة رشا حامد سيد حسن بندق - الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين  الدكتور مجدي شبل صالح السيد - الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس كلية التربية الدكتور أحمد محمد رئيس جامعة عين شمس علم النفس التربوي قسم اللغة العربية قسم اللغة الفرنسية قسم علم النفس

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا من الظلم لا يقبل معه الحياد

لأول مرة بمستشفيات جامعة عين شمس، نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي

مصر للطيران للخدمات الأرضية تُحدث أسطولها بمحطة الغردقة

2025 الأنشطة الرياضية بالجامعات تشهد تحولا محوريا في الأداء.. إنجاز مصري عالمي بإسبانيا.. تنظيم بطولة العالم في السباحة بالزعانف

عاشور: تطوير التعليم السياحي استثمار مباشر في مستقبل السياحة المصرية

تجربة طوارئ ليلية بمطار القاهرة لقياس سرعة الاستجابة

تجارة عين شمس تطلق فعاليات المؤتمر الدولي للابتكار والتكنولوجيا المالية

سفير الإمارات خلال لقائه بوزير الطيران: مصر وجهة استثمارية وسياحية متميزة

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

الهلال السعودي يفوز على الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صيام أول شهر رجب بدعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الشعراوي يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين الآيتين 123 و48 بسورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads