تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس
أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة هبة الغريب عطية الجمل - الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.
وتعيين الدكتور محمد أحمد علي هيبة - الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.
وتعيين الدكتور أحمد محمد محمد عبد العزيز - الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.
كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة غادة صابر محمد أحمد - الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.
وتعيين الدكتور محمد سعد حامد عثمان - الأستاذ بقسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.
وتعيين الدكتور أحمد محمد فؤاد مصطفى حسين - الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.
كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة حنان حلمي لطيف حافظ - الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.
وتعيين الدكتور شريف عبد الله سليمان المنصوري - الأستاذ بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة عام.
وأصدر قرارا بتعيين الدكتورة رشا حامد سيد حسن بندق - الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.
وتعيين الدكتور مجدي شبل صالح السيد - الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا