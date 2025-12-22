تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس

18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة هبة الغريب عطية الجمل - الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

وتعيين الدكتور محمد أحمد علي هيبة - الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

وتعيين الدكتور أحمد محمد محمد عبد العزيز - الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة غادة صابر محمد أحمد - الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

وتعيين الدكتور محمد سعد حامد عثمان - الأستاذ بقسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور أحمد محمد فؤاد مصطفى حسين - الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة حنان حلمي لطيف حافظ - الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور شريف عبد الله سليمان المنصوري - الأستاذ بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة عام.

وأصدر قرارا بتعيين الدكتورة رشا حامد سيد حسن بندق - الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور مجدي شبل صالح السيد - الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22/ 12/ 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

