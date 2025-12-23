ضبط 2 طن جبنة فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة بمدن ومراكز المحافظة، بمشاركة قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن تحرير 103مخالفات تموينية متنوعة بأسواق القري والمراكز.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين تمكنت من صبط سيارة ربع نقل محملة عليها 2 طن جبنه مفتتة فاسدة، ومعبأة في أكياس بلاستيك وبها عفن وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جاء في تقرير مفتشي الأغذية، وتخص صاحب مصنع منتجات ألبان، كان يعتزم إعادة استخدامها.

وأشار إلى أنه تم ضبط 254 كيلو جرام أجنحة وقطع دجاج فاسدة بحسب التقرير الطبي البيطري، كانت بإحدى الثلاجات، وحررت جنحة لأحد المحتل التجارية، لتداول بسكويت وكيك وشيبسى ومقرمشات منتهية الصلاحية، بإجمالي 274 عبوة، ومحضر تصرف لتاجر تمويني بإجمالي 50 كيلو سكر تمويني مدعم، ومحضر ضرب وهمى لتاجر تمويني بإجمالي 2404 جنيهات، ومحضر ضرب وهمى لتاجر أخر بإجمالي 1059 جنيها، ومخالفة ادارة نشاط تجارى بدون ترخيص ( محل بويات ) وعدم الإعلان عن المخزن التابع له، كما حررت 25 جنحة عدم الإعلان عن أسعار أنشطة مختلفة، ومحضر جنحة زيوت ومياه ريديترات منتهية الصلاحية بإجمالي 39 عبوة، و13 محضر عدم وجود شهادة صحية لمندوبين مواد غذائية بالجملة، وحررت تقرير عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لتاجر تموين.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بتكثيف الحملات على كل الأنشطة بهدف مجابهة جشع بعض التجار.

