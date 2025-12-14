ضبط دقيق بلدي مهرب وزيوت مطاعم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، شارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وتمكنت الحملة من تحرير 20 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 30 مخالفة تموينية متنوعة الأسواق والمحال التجارية.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 15 شيكارة دقيق مخابز محملة علي تريسكل بقرية الحجر، وحررت مخالفة تجميع دقيق بلدى 600 كيلو جرام، عبارة عن 12 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جراما، محملة علي تروسيكل، كما ضبطت 11 جركن زيوت مطاعم بإجمالي وزن 200 كيلو جرام، مجهولة المصدر، كما حررت مخالفة إدارة طاحونة سلندرات بدون ترخيص، وحررت 13 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار أنشطة مختلفة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

