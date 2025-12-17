الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

تحرير 108 مخالفات في حملة تموينية على أسواق ومخابز الفيوم

مضبوطات، فيتو
 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، وتمكنت الحملة من تحرير 108 مخالفات تموينية متنوعة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتا الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

 نتائج الحملة على أسواق الفيوم 

 وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط  75 كيلو جرام عجينة حوواشي (لحم مفروم ودهون حيوانية) فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقا للتقرير البيطري، وتم ضبط 38.5 كيلو جرام كبدة ولحوم مفرومة مجمدة، غير صالحه للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقا للتقرير البيطري بإحدى الثلاجات، وتم ضبط 5 كيلو كبدة فاسدة  بأحد المطاعم، وكمية من علب السجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي بواقع 6 جنيهات، و17 علبة سجائر مجهول المصدر، وحررت 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و٣ محاضر لتجار تموينين لعدم ممارسة النشاط في المواعيد المحددة، وحررت أيضا ٣8 محضر إثبات حالة لغلق تجار تموينيين محلاتهم في مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وحررت 15 جنحة عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، كما تم تحرير40 مخالفة  للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، مواصفات الرغيف، ومخالفة الإنتاج للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية، لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

