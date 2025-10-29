تحرير 35 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بهدف ضبط الأسواق، بمشاركة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 35 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتحفظت على 750 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها الي السوق السوداء، و101 علبة سجائر للبيع بازيد من السعر المحدد، كما حررت جنحتين بيع أسطوانة غاز البوتاجاز المنزلي بأزيد من سعرها الرسمي بمبلغ ١٥ جنيها في الأسطوانة الواحدة، كما حررت الحملة 13 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود خلال الفترة المقبلة.

