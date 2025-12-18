تحرير 81 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

18 حجم الخط

حررت مديرية تموين الفيوم 81 مخالفة تموينية متنوعة، في حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، شارك فيها مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، بهدف السيطرة على ما يطرح في الأسواق من سلع مهربة أو منتهية الصلاحية، ومنع تداولها.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط 250 كيلو جرام مكرونة منتهية الصلاحية بأحد مخازن السلع الغذائية، و149 عبوة وأكياس أدوية بيطرية أوزان وأنواع مختلفة منتهية الصلاحية بناء على تواريخ الإنتاج المدون على العبوات بمخزن أدوية بيطرية، و75 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، وحررت محضر إثبات حالة تصرف في 9 شكائر دقيق بلدي مدعم، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع المعروضة، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير40 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، مخالفة المواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات على المخابز السياحية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

