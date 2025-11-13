الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر حشيش في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بالحشيش المخدر وحيازة مخدر الآيس بمنطقة السلام.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة السلام معلومات تفيد بقيام شخص بالاتجار والترويج للمخدرات بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر والآيس ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول.


وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة مخدر الآيس السلام قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة

الجريدة الرسمية