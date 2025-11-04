الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجري حشيش في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بمنطقة النزهة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بين الشباب.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كميات كبيرة من الحشيش المخدر معدّة للبيع والتوزيع.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

