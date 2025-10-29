المشدد 15 سنة لتاجر هيروين في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة السلام.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الربح المادي وضبط بحوزته 250 لفافة هيروين وسيجارة بها مخدر الحشيش.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بتورط شخص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة استعدادا لترويجها بين عملائه بدائرة قسم شرطة السلام.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته 250 لفافة هيروين وسيجارة حشيش، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

