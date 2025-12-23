الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أكلات تقضى على الطفيليات فى الجهاز الهضمي

الطفيليات فى الجهاز
الطفيليات فى الجهاز الهضمي
الطفيليات والديدان فى الجهاز الهضمي من الاصابات الشهيرة التى يعانى منها الكبار والصغار نتيجة تلوث الطعام والبيئة المحيطة، والوجبات السريعة.

والطفيليات والديدان تسبب أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة لذا يجب الاهتمام بعلاجها حفاظا على الصحة لأنها تتغذى على الطعام الداخل إلى الجسم ومع الوقت يصاب صاحبها بنقص العناصر الغذائية والضعف.

فوائد البكتيريا النافعة 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الطفيل عبارة عن كائن دقيق، دودة، أو بكتيريا، تعيش داخل الجسم وتتغذى عليه، بدون أن تقدم أي فائدة، وهو عكس البكتيريا النافعة، الي تتبادل المنفعة مع الجسم، حيث تساعد على:-

  • تقوي جهاز المناعة
  • تساعد في تصنيع فيتامينات مثل فيتامين K2، ومجموعة كبيرة من فيتامينات B.
  • تنتج مضادات أكسدة.
  • تحافظ على طاقة خلايا القولون.
  • تنظم مستوى السكر بالدم.

أعراض الطفيليات فى الجهاز الهضمي 

وأضاف سلامة، أن من أعراض الطفيليات فى الجهاز الهضمي الآتي:-

  • إرهاق وتعب مستمر
  • فقدان وزن
  • حكة في المناطق الحساسة
  • انتفاخ في البطن
  • غثيان واسهال
أكلات تقضى على الطفيليات فى الجهاز الهضمي 
وتابع، أن هناك أكلات تقضى على الطفيليات فى الجهاز الهضمي، منها:

  • خلاصة الشيح، وهو نبات سام جدا للطفيليات، والهدف ان نجعل البيئة داخل الجسم غير صالحة للطفيليات، مايدفعهم لترك الجسم والخروج فى البراز، ولتحضيره نحضر نصف ملعقة صغيرة، وتنقع في ماء ساخن 5 دقائق
    مرة يوميا، لمدة لا تزيد عن 7 إلى 10 أيام، وممنوع على الحوامل، ومرضى الكبد.
  • الثوم، معروف انه قاتل للطفيليات، لذا يجب تناول فص ثوم مهروس على الريق مع ماء دافئ، وفى حالة حساسية المعدة يتم تناول الثوم بعد الطعام.
  • القرنفل، وهو أفضل حيث يجب مضغ أو غلي 3 حبات يوميا من القرنفل وتناولهم، للتخلص من الطفيليات.
  • خل التفاح، وهو ممتاز لقتل الطفيليات
    يجب استخدامه بانتظام.
  • شرب الزنجبيل وإضافة حبة البركة تخلق بيئة غير مناسبه لنمو الطفيليات.

نصائح يجب اتباعها أثناء علاج الطفيليات 

وأضاف سلامة، أنه خلال رحلة العلاج، يجب الابتعاد عن بعض الأكلات أثناء تنظيف الطفيليات، منها:-

  • السكريات
  • الكربوهيدرات المكررة
  • اللبن ومنتجاته في فتره العلاج

وتابع، أنه يجب بدء العلاج من خلال الأكلات المذكورة بكميات صغيرة، لترى كيف يستجيب الجسم، ثم تزيد الجرعة تدريجيا، مع العلم أن مدة تنظيف الطفيليات، من شهر ل 6 أسابيع، عدا الشيح 10 أيام فقط، ثم يتم التوقف، ويمكن عمل تنظيف الطفيليات مرة كل 6 أشهر.

الكشف عن الطفيليات المعوية والبلهارسيا بمدارس المناطق الريفية في الإسكندرية

استشارى: شربة الديدان مهمة لطفلك من عمر عام حتى دخوله الإعدادية

