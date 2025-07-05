كيفية علاج الديدان الدبوسية لدى الأطفال وطرق الوقاية منها

تعد الديدان الدبوسية من الطفيليات المعوية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتنتشر بشكل خاص بين أطفال مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية، وعلى الرغم من أنها لا تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا في معظم الحالات، إلا أنها تسبب إزعاجًا وأعراضًا قد تؤثر على جودة حياة الأطفال.

أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية

تُعد الحكة الشديدة حول فتحة الشرج العرض الأكثر شيوعًا للإصابة بـالديدان الدبوسية، وتزداد هذه الحكة عادةً في ساعات الليل، مما قد يؤثر على نوم الطفل. لدى الفتيات، قد تمتد الحكة والاحمرار لتشمل منطقة الفرج والاعضاء التناسلية، وقد تشعر الطفلة بألم حاد، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

إضافة إلى الحكة، قد تظهر على الطفل المصاب أعراض أخرى مثل:

اضطرابات النوم وقلته.

فقدان الشهية أو قلة الرغبة في تناول الطعام.

سرعة الانفعال والتهيج.

في بعض الحالات، يمكن أن تسبب الديدان الدبوسية التهاب الفرج والمهبل (Vulvovaginitis) لدى الفتيات، وهو التهاب يصيب الأعضاء التناسلية الخارجية الأنثوية، مما يؤدي إلى تهيجها واحمرارها.

أسباب وطرق انتشار الديدان الدبوسية

تنتقل الديدان الدبوسية بشكل رئيسي من شخص لآخر، وتعيش هذه الطفيليات في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، وتخرج ليلًا لتضع بيضها حول فتحة الشرج، وأحيانًا حول منطقة المهبل، مما يسبب الحكة الشديدة المذكورة آنفًا.

تنتشر العدوى عندما يقوم الطفل المصاب بخدش المنطقة المصابة، فينقل البيض المجهري إلى تحت أظافره، ويمكن لهذا البيض أن يعود إلى فم الطفل نفسه (إعادة العدوى الذاتية) أو ينتقل إلى الطعام أو الأسطح والأشياء الأخرى المحيطة به. ومن الجدير بالذكر أن بيض الديدان الدبوسية يمكن أن يبقى حيًا خارج الجسم لمدة تصل إلى أسبوعين، مما يسهل انتشاره.

خطوات العلاج والوقاية من الديدان لدي الاطفال

إذا اشتبهت الأم في إصابة طفلها بالديدان الدبوسية، يمكنها التحدث إلى الصيدلي المحلي حول خيارات العلاج المتاحة دون وصفة طبية. من الضروري اتباع التعليمات المدونة على عبوة الدواء بدقة، وكذلك نصائح الصيدلي. يُنصح بتحميم الطفل في الليلة التي يتناول فيها الدواء، ثم مرة أخرى في صباح اليوم التالي، للمساعدة في إزالة أي بيض قد يكون وُضع أثناء الليل.

من المهم جدًا علاج جميع أفراد الأسرة في نفس الوقت، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، لمنع إعادة انتشار العدوى. أما الأطفال دون سن العامين، فيجب استشارة طبيب العائلة قبل البدء بأي علاج.

هل تعود الديدان؟ الوقاية المستمرة

تُعد الإصابة المتكررة بالديدان الدبوسية أمرًا شائعًا، وفي بعض الحالات، خاصةً عندما تضع الديدان بيضها في منطقة المهبل وحولها، قد يتطلب الأمر جولتين أو ثلاث جولات من العلاج،

إلى جانب الأدوية، تلعب إجراءات النظافة دورًا حاسمًا في منع عودة العدوى:

تدابير النظافة الشخصية:

تشجيع الطفل على عدم خدش منطقة الشرج أو الأعضاء التناسلية.

الحفاظ على أظافر الطفل مقلمة ونظيفة باستمرار.

منع الطفل من قضم أظافره أو مص أصابعه.

تذكير الطفل بغسل يديه جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض، وقبل تناول الطعام.

نظافة المنزل:

غسل فراش الطفل ومناشفه وملابس نومه بالماء الساخن بانتظام.

تنظيف وتطهير الأسطح التي يلمسها الطفل بشكل متكرر في المنزل، مثل مقابض الأبواب وألعاب الأطفال.

تنظيف الأرضيات بالمكنسة الكهربائية بانتظام لإزالة أي بيض محتمل.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب اصطحاب الطفل إلى الطبيب في الحالات التالية:

إذا استمرت الحكة حول فتحة الشرج أو الأعضاء التناسلية على الرغم من تلقي العلاج. قد يحتاج الطفل إلى جرعات إضافية أو تغيير نوع الدواء، وقد يرغب الطبيب في فحص عينة من برازه.

إذا وجدت الأم دودة كبيرة بالطفل.

إذا كان الطفل يعاني من آلام شديدة في البطن، أو غثيان، أو قيء.

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