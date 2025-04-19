الديدان المعوية، الأعراض والتشخيص والوقاية

تُعد الديدان المعوية من الطفيليات الشائعة التي تُصيب الجهاز الهضمي، حيث يُقدر عدد المصابين بها حول العالم بأكثر من مليار شخص. تنتشر هذه الطفيليات بشكل خاص في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، إلا أن بعض أنواعها في مناطق أخرى.

أنواع الديدان المعوية التي تُصيب الإنسان

تنقسم الديدان المعوية الشائعة إلى فئتين رئيسيتين:

الديدان المفلطحة: وتشمل الديدان الشريطية والمثقوبة.

الديدان الأسطوانية: وتشمل الديدان الدبوسية، والديدان الخطافية، وداء الصفر، والديدان السوطية.

وتُعتبر الديدان الدبوسية هي الأكثر شيوعًا، خاصة بين الأطفال وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كيف تحدث الإصابة بالديدان المعوية؟

تختلف طرق الإصابة بالديدان المعوية حسب نوعها. يمكن أن تحدث العدوى نتيجة تناول لحوم نيئة أو غير مطبوخة جيدًا من حيوانات مصابة (مثل الأبقار أو الأسماك)، أو شرب مياه أو تناول تربة ملوثة، أو ملامسة براز يحتوي على الطفيلي، أو بسبب سوء الصرف الصحي والنظافة.

كما يمكن أن تنتقل العدوى من خلال الاحتكاك بأشخاص مصابين أو الأسطح الملوثة.

أعراض الإصابة بالديدان المعوية

تنتقل الطفيليات إلى الأمعاء حيث تتكاثر وتنمو. وعند ازدياد حجمها وعددها، قد تظهر الأعراض التالية:

آلام في البطن.

إسهال، غثيان، أو قيء.

غازات وانتفاخ.

إرهاق.

فقدان وزن غير مبرر

ألم أو وجع في البطن.

في بعض الحالات، قد يحدث زحار (إسهال مصحوب بدم ومخاط في البراز).

طفح جلدي أو حكة حول المستقيم أو الفرج.

في بعض الأحيان، قد تظهر الديدان في البراز.

جدير بالذكر أن بعض الأشخاص قد يُصابون بالديدان المعوية لسنوات دون ظهور أي أعراض.

مضاعفات الديدان المعوية

قد تزيد الديدان المعوية من خطر الإصابة بفقر الدم، وانسداد الأمعاء، وسوء التغذية. وتزداد هذه المخاطر لدى كبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والحوامل.

إذا ظهرت أي من أعراض الديدان المعوية، خاصة بعد السفر إلى الخارج، يُنصح بزيارة الطبيب. يعتمد التشخيص على عدة طرق منها:

فحص البراز: قد يطلب الطبيب فحص عينة أو عدة عينات من البراز للكشف عن وجود الديدان أو بيضها.

اختبار الشريط اللاصق: يُستخدم للكشف عن بيض الديدان الدبوسية، حيث يتم وضع شريط لاصق على فتحة الشرج لجمع البيض وفحصه تحت المجهر.

فحص الدم: قد يُجرى فحص دم للبحث عن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم استجابة للإصابة ببعض الطفيليات.

التصوير الطبي: في بعض الحالات، قد يلجأ الطبيب إلى استخدام الأشعة السينية أو اختبارات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتقييم مدى وموقع الإصابة.

علاج الديدان المعوية

قد تختفي بعض أنواع الديدان المعوية تلقائيًا لدى الأشخاص ذوي المناعة القوية والنظام الغذائي الصحي. ومع ذلك، يعتمد العلاج بشكل أساسي على الأدوية المضادة للطفيليات، ويتم تحديد خطة العلاج بناءً على نوع الديدان والأعراض المصاحبة.

عدوى الديدان الشريطية: تُعالج عادةً بأدوية فموية مثل برازيكوانتيل، الذي يعمل على شل الديدان البالغة وفصلها عن الأمعاء ثم إذابتها وإخراجها مع البراز.

عدوى الديدان الأسطوانية: تشمل العلاجات الشائعة أدوية مثل ميبيندازول وألبيندازول، والتي تُؤخذ عادةً لمدة يوم إلى ثلاثة أيام.

تبدأ الأعراض في التحسن خلال بضعة أسابيع من بدء العلاج. وقد يطلب الطبيب عينة براز أخرى بعد انتهاء العلاج للتأكد من القضاء على الديدان.

الوقاية من الديدان المعوية

تتضمن تدابير الوقاية من الديدان المعوية ما يلي:

غسل اليدين بانتظام بالماء الساخن والصابون قبل وبعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام أو تناوله.

تجنب تناول الأسماك واللحوم النيئة.

طهي اللحوم جيدًا لدرجة حرارة آمنة (لا تقل عن 62.8 درجة مئوية للقطع الكاملة و71 درجة مئوية للحوم والدواجن المفرومة).

ترك اللحم المطبوخ يرتاح لمدة 3 دقائق قبل تقطيعه أو تناوله.

غسل أو تقشير أو طهي جميع الفواكه والخضروات النيئة.

غسل أو إعادة تسخين أي طعام يسقط على الأرض.

متى تجب استشارة الطبيب؟

يُنصح بزيارة الطبيب في الحالات التالية:

وجود دم أو صديد في البراز.

التقيؤ بشكل يومي أو متكرر.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الشعور بإرهاق شديد وجفاف.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

الشعور بالغثيان أو الإسهال المستمر.

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