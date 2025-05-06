الشيح ينظف الكبد والكلى من السموم ويطرد الديدان

فوائد الشيح، الشيح من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لأهميتها فى الطب حيث كان يستخدم فى الطب القديم ومازال يستخدم حتى وقتنا الحالى فى علاج مشاكل المعدة والهضم والديدان.

وفوائد الشيح، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الالتهابات والبكتيريا والعناصر الغذائية المهمة، وينصح الخبراء به، وهناك بعض الأسر تستخدم كعلاج اسبوعى حفاظا على صحة الصغار.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشيح هو نبات عشبي معروف منذ آلاف السنين، ويعد من الأعشاب الطبية التي استخدمت في العديد من الحضارات القديمة مثل الحضارة الفرعونية والرومانية واليونانية، وينتمي الشيح إلى الفصيلة المركبة، وله رائحة قوية وطعم مر، يزرع في مناطق متعددة حول العالم، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.

التركيب الكيميائي للشيح

واضافت منى، يحتوي الشيح على مجموعة من المركبات الكيميائية الفعالة، مثل الزيوت الطيارة وأهمها مركب السانتونين، بالإضافة إلى الفلافونويدات، والتربينويدات، وبعض الأحماض العضوية، هذه المركبات تمنح الشيح خصائصه العلاجية المتعددة.

فوائد الشيح للصحة

فوائد الشيح للصحة

وتابعت، أن من فوائد الشيح:-

يعد الشيح من أقوى الأعشاب في القضاء على الطفيليات المعوية مثل الديدان الشريطية والأسطوانية، ولذلك يستخدم في الطب الشعبي كمطهر للأمعاء ومساعد على التخلص من الديدان، خاصة عند الأطفال.

يساعد الشيح على تحسين عملية الهضم، ويزيد من إفراز العصارات الهضمية، مما يخفف من الشعور بالانتفاخ والغازات، كما أنه يستخدم لتقوية الشهية وتنظيم حركة الأمعاء.

أظهرت العديد من الدراسات أن مستخلص الشيح يمتلك خواص مضادة للالتهاب، مما يجعله مفيد في علاج حالات التهابات المفاصل والتهابات الجهاز التنفسي.

يحتوي الشيح على زيوت طيارة ذات فعالية كبيرة في القضاء على بعض أنواع البكتيريا والفطريات، لذلك يستخدم كمطهر طبيعي للجروح أو في حالات العدوى الجلدية.

يعتقد أن الشيح يساعد في تنشيط الكبد وتحسين وظائفه، ويساهم في طرد السموم من الجسم، ويعمل على حماية خلايا الكبد من التلف.

بعض الدراسات الحديثة أظهرت أن مستخلصات الشيح قد تساهم في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وخاصة في حالات سرطان الدم والثدي، وذلك بسبب احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة.

يستخدم الشيح في الطب الشعبي لتخفيف آلام الدورة الشهرية وتنظيمها، كما يعتقد أنه يساهم في تنظيف الرحم.

الشيح يساعد في تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق عند استخدامه بطرق معينة، سواء عن طريق شربه كمغلي أو استخدام زيته في التدليك.

طرق استخدام الشيح

وأوضح الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية أنه يمكن غلي أوراق الشيح في الماء وتناولها كمشروب، لكن يجب الحذر من الإفراط في الاستخدام بسبب الطعم المر وتأثيراته القوية، ويستخدم موضعيا لتدليك مناطق الألم أو كعلاج لبعض مشاكل الجلد، وايضا يمكن استنشاق بخار الشيح في حالات مشاكل الجهاز التنفسي.

محاذير تناول الشيخ

واضافت منى، أنه رغم الفوائد الكثيرة للشيح، الا أنه يجب استخدامه بحذر، خاصة لفترات طويلة، لأنه قد يسبب تسمم أو تأثيرات جانبية في الكبد والكلى عند الإفراط، كما لا ينصح به للحوامل والمرضعات، ولا يجب إعطاؤه للأطفال بدون استشارة طبية، فالشيح نبات غني بالفوائد الصحية والعلاجية، وقد استخدمه الإنسان منذ القدم كعلاج طبيعي لعدد كبير من الأمراض، ومع ذلك، ينبغي دائما استشارة مختص قبل استخدامه لتفادي أي تأثيرات جانبية أو تداخلات مع الأدوية الأخرى.

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