الإثنين 17 فبراير 2025
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صحة ومرأة

أعراض الديدان المعوية وكيفية انتقالها من شخص لآخر

ديدان المعدة، فيتو
ديدان المعدة، فيتو

تشمل الطفيليات المعوية الديدان والكائنات وحيدة الخلية التي تعتمد على المضيف البشري بالأمعاء، للفقس والنمو والازدهار، وتنتشر عندما يبتلع مضيف غير مدرك بيضها المجهري دون علمه. 

ويمكن للأدوية المضادة للطفيليات والمضادات الحيوية القضاء على معظم الالتهابات.

ما هو الطفيلي المعوي الأكثر شيوعًا؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعاني حوالي 25٪ من سكان العالم من عدوى مرتبطة بطفيلي معوي، في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ذات الوصول المحدود إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، يصل هذا الرقم إلى 50٪. أكثر عدوى طفيليات الأمعاء شيوعًا على مستوى العالم هي داء الصفر، ويصيب حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

 

ما هي أعراض الديدان؟

لا تسبب بعض الالتهابات أعراضًا، لذلك لا يعرف الشخص أنه مصاب بالديدان، وعندما تكون هناك أعراض، فإنها تختلف حسب نوع العدوى.

تشمل أعراض الديدان:

الإسهال.

ألم البطن.

الغازات وألم الغازات.

الانتفاخ.

الغثيان والقيء.

الحكة الشرجية.

هل تظهر الديدان في البراز أو في المرحاض؟

عادةً ما يظهر البيض - وليس الديدان المعوية - في البراز، وهي صغيرة جدًا لدرجة أن الشخص يحتاج إلى مجهر لرؤيتها.

الدودة الشريطية هي الاستثناء، تنكسر أجزاء من الدودة الشريطية أحيانًا إلى براز مع البيض، وقد يبدو ما تراه في المرحاض مثل حبيبات صغيرة من الأرز الأبيض مغروسة في البراز.

ما الذي يسبب الديدان المعوية؟

تختلف طرق الانتقال حسب الطفيلي، ولكن معظم الناس يصابون بالطفيليات المعوية عن طريق تناول البيض الذي ينتقل عبر البراز، والبيض مجهري، لذلك لا توجد طريقة لمعرفة إذا ابتلعه الشخص.

يمكنك الإصابة بعدوى الديدان المعوية من:

استهلاك المياه الملوثة: تشمل مصادر المياه مصادر مياه الشرب العامة والخاصة والمسابح والأنهار والبحيرات.

تناول الأطعمة الملوثة: يشمل ذلك تناول المنتجات المغسولة في المياه الملوثة أو المزروعة في التربة الملوثة، ويمكن الإصابة بالطفيليات من تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا التي تحتوي على الطفيلي.

لمس الأصابع للفم، يمكن لبعض بيض الطفيليات البقاء على قيد الحياة على الأسطح لفترة طويلة، وإذا لمس الشخص سطح ثم لمس فمه، فقد يصاب بالعدوى، اعتمادًا على الطفيلي، تشمل هذه الأسطح أغطية السرير أو فراء الحيوانات الأليفة أو حتى جلد الإنسان.

المشي على التربة الملوثة حافي القدمين، يمكن أن تدخل يرقات بعض الديدان المعوية من خلال الجلد إذا مشي الشخص حافي القدمين على التربة التي تعيش فيها.

عوامل الخطر للإصابة بالديدان

يعتمد خطر الإصابة ونشر الطفيليات على مكان الإقامة والممارسات الشائعة.

مضاعفات الإصابة بالديدان المعوية

قد يعاني الشخص من أعراض شديدة إذا كان لديه الكثير من الطفيليات، فهو معرض لخطر أكبر إذا كان لديه جهاز مناعي ضعيف أو إذا كانت السيدة حاملًا، اعتمادًا على الطفيلي، يمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة إلى:

الجفاف (من الإسهال الشديد).

سوء التغذية.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

انسداد الأمعاء.

التهاب الزائدة الدودية.

الانغلاف.

التهاب القناة الصفراوية.

التهاب المرارة.

التهاب البنكرياس.

التهاب الصفاق.

الزحار.

التدلي المستقيمي.

تلف الأعضاء (إذا انتقلت الدودة الشريطية إلى المخ أو العينين أو القلب أو الرئتين أو الكبد).

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