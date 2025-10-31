الجمعة 31 أكتوبر 2025
استشارى: شربة الديدان مهمة لطفلك من عمر عام حتى دخوله الإعدادية

ديدان الأمعاء من أكثر الأمراض المعدية انتشارا بين الأطفال لأسباب عديدة، أبرزها تناول الطعام الملوث والاختلاط في الحضانات والمدارس.

والديدان عند الأطفال لها أعراض عديدة، وعند ملاحظتها يجب على الأمهات سرعة التحرك بالكشف الطبى وإعطاء الطفل العلاج المناسب.

وقديما كانت الجدات تقوم بعمل شربة زيت خروع أو الشيح المغلى وإجبار الأطفال على تناولهم لتنظيف الأمعاء وطرد الديدان، وبالفعل كانت الأطفال قديما ذات صحة جيدة ونمو صحى بدون مشاكل.

ولكن مع اندثار هذه العادة انتشرت الديدان وزادت مشاكل الأنيميا وسوء التغذية وضعف النمو والنحافة عند الأطفال.

أعراض الديدان عند الأطفال 

يقول الدكتور هانى عصام، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الديدان بالفعل من الأمراض المنتشرة بين الأطفال ولها أعراض عديدة أبرزها:

  • أنيميا فقر الدم وصعوبة علاجها وتكرار الإصابة بها.
  • سوء التغذية عند الأطفال.
  • فقدان الشهية.
  • شحوب وجه الطفل وضعف النمو.
  • الشكوى من الن البطن المتكررة
  • مشاكل فى الإخراج وإمساك واضطرابات فى الجهاز الهضمي
السن المسموح فيه إعطاء الطفل شربة الديدان 

وأضاف عصام، أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب إعطاء الطفل شربة الديدان طالما يحتك بالأطفال فى الحضانة أو اخواته أو المدرسة اى من عمر عام وحتى الإعدادية يجب أن يحصل الطفل على شربة الديدان كل ستة أشهر لضمان علاج الديدان اول بأول.

وتابع، أن شربة الديدان عبارة عن كبسولة يتم إعطائها للطفل تحت إشراف طبى وهى ضرورية لعلاج الديدان والوقاية منها مايضمن حماية الصغار من أنيميا فقر الدم والحفاظ على شهيتهم ونموهم بشكل صحى.

أعراض الديدان المعوية عند الأطفال وأسباب الإصابة بها

6 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالأمراض المعدية في هذه الفترة

