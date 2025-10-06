الكشف عن الطفيليات المعوية والبلهارسيا بمدارس المناطق الريفية في الإسكندرية

تواصل إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تنفيذ حملتها للكشف عن الطفيليات المعوية والبلهارسيا بمدارس المناطق الريفية بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة طلاب المدارس ومكافحة الأمراض المتوطنة، وتحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

وصرحت الدكتورة منال الصعيدي مدير إدارة الأمراض المتوطنة أن الحملة انطلقت في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، وتستهدف مدارس الريف بمختلف الإدارات الصحية.



ويتم خلال الحملة جمع عينات بول وبراز من طلاب الصفوف (الأول الابتدائي – الرابع الابتدائي – الأول الإعدادي – الأول الثانوي) بكل مدرسة يتم زيارتها، وتحليل العينات في معامل الوحدات الصحية التابع لها كل مدرسة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عامر مدير إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية انه في حال اكتشاف أي إصابات بالطفيليات، يتم تقديم العلاج مجانًا للطلاب بداخل المدرسة، كما يتم تجريع جميع طلاب المدرسة بعقار البرازيكونتل إذا بلغت نسبة الإصابة بالبلهارسيا ١٪؜ أو أكثر.

تأتي هذه الحملة ضمن خطة المديرية للوقاية من الأمراض المتوطنة، وتعزيز صحة الطلاب، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة وخالية من الأمراض.

