سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 7.5 جنيه و10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 9 و14 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 10 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

القلقاس: بين 5 و10 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 9 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 8 و18 جنيهًا.

السبانخ: بين 9 و13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 13 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 6 جنيهات و14 جنيها.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 11 و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 11 جنيها إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 20 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 14 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 10 و14 جنيها.

البامية: من 30 إلى 40 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 32 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.