سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سيراميكا
سيراميكا
يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور الـ32 في مسابقة كأس مصر.

 

مدرب سيراميكا يشدد على لاعبيه بضرورة إحراز هدف مبكر أمام أبو قير للأسمدة

 ويخشى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر من مفاجآت مسابقة كأس مصر، لذلك شدد المدير الفني على ضرورة إحراز هدف مبكر كخطوة للتأهل لدور الـ16.

 

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في دور الـ 32 بكأس مصر 

 

 

 

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

