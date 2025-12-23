الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا حيث يسود طقس  معتدل نهارا  على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

طقس المنيا اليوم الأحد، معتدل وانخفاض في الحرارة ليلًا

الطقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  10 و درجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة: 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة  الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى:  22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة  12 ودرجة الحرارة العظمى 25. 

