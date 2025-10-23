8 سلوكيات خاطئة فى إعطاء الفيتامينات للطفل، ابتعدى عنها

إعطاء الفيتامينات للطفل أمر ضرورى من عمر يوم فهى تقوى عظامه وتساعده فى النمو الصحى، فيتامين د والحديد والكالسيوم بعد أول 6 أشهر من عمر الطفل.

وإعطاء الفيتامينات للطفل يجب أن يكون تحت إشراف طبى وبجرعات محسوبة حفاظا على صحة الطفل لأن أى زيادة فى هذه الجرعات تضر بصحة الطفل.

8 سلوكيات خاطئة فى إعطاء الفيتامينات للطفل

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه ممنوع تماما إعطاء الطفل فيتامين بدون إشراف طبى وليس معنى أن الطفل يبدو عليه علامات التعب فهو يحتاج فيتامين، فهذا خطأ يؤثر على صحة الطفل بشكل سلبي، وهناك 8 سلوكيات خاطئة فى إعطاء الفيتامينات للطفل، منها:-

الفيتامينات

إعطاء الطفل فيتامين احتياطى وهى عادة منتشرة تضر بصحة الطفل لأن طالما الطفل صحته جيدة ويأكل جيدا فلا حاجة للفيتامينات بل يمكن أن تضره. تزويد جرعة فيتامين A,d,k,e لمجرد أنها مهمة للطفل وللأسف هذه الفيتامينات لو زادت بالجسم تتخزن وتزداد نسبة سميتها، لذا يجب أن تؤخذ بجرعات محددة. إعطاء الطفل أكثر. ممنوع فيتامين فى وقت واحد ما يسبب تكرار دخول الفيتامينات بالجسم وبالتالى تعتبر جرعة عالية ما يضر بصحة الطفل. إعطاء الطفل فيتامين سي أو الحديد على معدة فارغة وهذا خطأ حيث يتم تناولهم مع الطعام أو العصير، أما الفيتامينات الدهنية تؤخذ بعد وجبة خفيفة. اعطاء الحديد والكالسيوم للطفل وهو لا يشرب ماء كافيا على مدار اليوم ما يسبب له الامساك وآلام البطن. إعطاء الطفل حديد لمجرد أن لونه شاحب وإذا يشكل خطورة على الطفل لأن لو زادت جرعة الحديد تسبب مخاطر عديدة، كما أنه يجب أولا إجراء تحاليل أنيميا الحديد، وايضا ليس كل شحوب بالبشرة أنيميا بل يمكن أن يكون بسبب قلة النوم أو القلق. ليس كل فيتامين مناسب لكل الاطفال لذا يجب أن يكون الفيتامينات تحت إشراف طبى بجرعات حسب وزن الطفل وحالته الصحية. إعطاء الطفل الفيتامينات لشهور طويلة بدون متابعة أو تحاليل لمعرفة نتائجها مايضر بصحة الطفل.

وأضاف عبد الحميد، أنه يحب قبل اعطاء اى فيتامين إجراء التحاليل اللازمة والمتابعة مع طبيب مختص لمعرفة المكملات والجرعات المناسبة للطفل، والأهم من ذلك الاهتمام بتغذية الطفل وحلويه فى الشمس يوميا وتقديم الخضروات والفاكهة الطازجة له باستمرار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.