الدفاع المدني يرفع ركام عقار انهار في إمبابة بحثا عن ضحايا

يواصل فريق من الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة، رفع ركام عقار مكون من 5 طوابق انهار بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحثا عن وجود ضحايا من عدمه.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان حيث قامت قوات البحث الجنائي بفرض كردوان امني بمحيط الحادث، لتأمين المواطنين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ للتعامل مع الواقعة، فيما يجري حاليًا الوقوف على أسباب الانهيار والتأكد من وجود أي إصابات أو خسائر بشرية محتملة.

تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العناية الإلهية تنقذ أسرتين من الموت بعد انهيار جزئي لعقار بالجيزة

علي جانب اخر، كانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بفريق من الدفاع المدني، لإزالة أنقاض عقار بعد انهيار جزئي له، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وتمكنت القوات من إنقاذ أسرتين كانتا تقيمان بذات العقار وذلك فور إخلائه من قبل قوات الأمن، وتم فرض كردون بمحيط العقار ومنع المارة من الاقتراب إليه، لعدم تعرضهم لأي أذى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا، من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ يفيد بانهيار جزء من عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار الجزء الخلفي من العقار قاموا بإخلائه، من السكان وانقاذهم.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخذت النيابة الاجراءات اللازمة.

