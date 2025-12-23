أخبار مصر: صندوق النقد يحسم مصير قرض 2.5 مليار دولار لمصر، جنون غير مسبوق في الذهب، ثورة في ليفربول ومان سيتي بسبب صلاح ومرموش

18 حجم الخط

صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر في شأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.

رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالقرى المستفيدة من المبادرة.

لاعبو زيمبابوي صدقوا نفسهم بعد هدف التقدم، أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن فوز الفراعنة الصعب على زيمبابوي يثبت صعوبة بطولة أمم إفريقيا حاليًّا.

اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

تبدأ سفارة جمهورية مصر العربية في اليونان، اليوم الثلاثاء، في إجراءات إعادة جثامين 14 مصريًّا الذين لقوا مصرعهم في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت.

كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد

قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخمًا إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.

اليوم، السياحة تحتفل ببدء تركيب مركب خوفو الثانية في المتحف المصري الكبير

يشهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، نقل ألواح مركب خوفو الثانية من مكان ترميمها بالمتحف المصري الكبير لمكان عرضها بمتحف مراكب خوفو بالمتحف للبدء في إعادة تركيبها أمام الزائرين.

ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن مصطفى محمد ومحمد حمدي لاعبي المنتخب، تعرضا لإصابة خلال مباراة زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

الأمر فظيع، ترامب يعلق على نشر صورة بيل كلينتون بعد ظهورها في ملفات إبستين

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ظهور صورة للرئيس الأسبق بيل كلينتون ضمن وثائق جيفري إبستين، معبرا عن عدم ارتياحه لعرض صور الشخصيات العامة بمن فيها كلينتون.

من موقع الحدث، قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مخزن الخشب في المرج (صور)

أكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد مخازن الخشب بشارع كفر الباشا بحي المرج دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد.

في حادث مروع بكاليفورنيا، مصرع فينس زامبيلا مبتكر لعبة "كول أوف ديوتي" الشهيرة

لقي فينس زامبيلا، مبتكر لعبة الفيديو الشهيرة كول أوف ديوتي، مصرعه في حادث سير وقع في جنوب ولاية كاليفورنيا.

الأهلي ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس أمم إفريقيا وكأس مصر وكأس عاصمة مصر وكأس كاراباو ودوري أبطال آسيا للنخبة.

سيارة تدهس حشدا أثناء مشاهدة عرض احتفالا بعيد الميلاد في هولندا (فيديو وصور)

دهست سيارة حشدًا من الأشخاص كانوا ينتظرون مشاهدة عرض في مدينة نونسبيت الهولندية مساء الإثنين، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ثلاثة منهم على الأقل إصاباتهم خطيرة.

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

محامي المسن الصعيدي يتقدم اليوم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد فتاة المترو

يتقدم حسن يوسف، محامي المسن الصعيدي، الذي ظهر في مقطع فتاة المترو، اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام ضد الفتاة التي شهرت بموكله، من خلال فيديو قامت بنشره عبر الفيس بوك.

لسه الدنيا بخير، شاب يعيد 3.3 مليون جنيه حولت لحسابه بالخطأ

ضرب المهندس المصري ماركو سامي، عضو مجلس إدارة شركة سينك للبرمجيات، مثالًا يُحتذى به في الأمانة بعد إعادته مبلغًا ضخمًا يقدر 3.3 ملايين جنيه إلى صاحبه، دون تردد أو تفكير في الكسب غير المشروع.

ترامب يعلن بناء مدمرة حربية "عملاقة" تحمل اسمه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، تدشين مرحلة جديدة في الصناعات العسكرية البحرية، كاشفًا عن بدء بناء مدمرة حربية جديدة ستكون من بين الأضخم في الأسطول الأمريكي، وستحمل اسمه الشخصي لتكون "سفينة قيادية" في البحار.

بتهديد وانتقاد لـ سلوت وجوارديولا، ثورة جماهير ليفربول ومانشستر سيتي بسبب صلاح ومرموش

تسبب محمد صلاح وعمر مرموش اللذان قادا منتخب مصر للفوز على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، مساء الاثنين، في الجولة الأولى لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، في ثورة جماهيرية في ليفربول ومانشستر سيتي.

اليوم، قرعة علنية لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا "مسكن"

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ضمن برنامج مسكن.

