هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

18 حجم الخط

أكدت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا هاجمت مجددا قطاع الطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق منها العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال الجيش الأوكراني: إن "روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على كييف، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي يوم الأحد الماضي".

وأشارت الإدارة العسكرية في كييف في بيان على تطبيق "تليجرام" إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني تسعى إلى القضاء على التهديد في سماء كييف، مطالبة السكان بـ"البقاء في الملاجئ لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج".

موسكو تتهم كييف بتعطيل مفاوضات السلام

والإثنين، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن أي زخم إيجابي يظهر في الحوار بين موسكو وواشنطن يقابَل بمحاولات تعطيل من جانب كييف والدول الداعمة لها، معتبرًا أن هذه التحركات تهدف إلى عرقلة فرص التهدئة والتوصل إلى تفاهمات سياسية.

قنوات التواصل مفتوحة رغم التعقيدات السياسية

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية تشهد تقدمًا بطيئًا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن روسيا تلاحظ وجود قنوات تواصل لا تزال مفتوحة، رغم التعقيدات السياسية والضغوط الدولية.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وفقا لخطة سلام تتكون من 28 بندا أهمها إبرام اتفاقية عدم اعتداء شاملة بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، وألا تغزو الدول المجاورة، وإجراء حوار بين روسيا وحلف الناتو، بوساطة الولايات المتحدة، لحل جميع القضايا الأمنية وتهيئة الظروف لخفض التصعيد، حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة.

تحديد عدد القوات المسلحة الأوكرانية بـ600 ألف جندي

كما تتضمن الخطة أيضا تحديد عدد القوات المسلحة الأوكرانية بـ600 ألف جندي، وأن توافق أوكرانيا على تضمين دستورها عدم انضمامها إلى حلف الناتو، ويوافق الناتو على تضمين بند في نظامه الأساسي ينص على عدم دمج أوكرانيا مستقبلا، إضافة إلى موافقة الناتو على عدم نشر قوات في أوكرانيا.

وتستهدف الخطة تمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا، وحصول الولايات المتحدة على تعويض عن الضمانات الأمنية بأنه في حال غزت أوكرانيا روسيا، ستفقد هذه الضمانات.

وفي حال غزو روسيا لأوكرانيا، إضافة إلى الرد العسكري المنسق والحاسم، سيجري إعادة فرض جميع العقوبات الدولية عليها، ويُلغى الاعتراف بالأراضي الجديدة، وجميع المزايا الأخرى لهذه الاتفاقية. وإذا أطلقت أوكرانيا صاروخا على موسكو أو سانت بطرسبرج دون سبب وجيه، ستُعتبر الضمانات الأمنية لاغية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.