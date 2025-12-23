الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك بتعاملات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

أسعار الدولار، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة فى البنك المركزي المصري.

<span style=
سعر الدولار، فيتو

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. 

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي. 

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي:
47.40 جنيه للشراء.
47.53 جنيه للبيع. 

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.42 جنيه للشراء.
47.52 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.42 جنيه للشراء.
47.52 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.43 جنيه للشراء.
47.53 جنيه للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.41 جنيه للشراء.
47.51 جنيه للبيع.

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

اقرأ أيضًا: الدولار وصل لكام النهارده؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك المركزى الدولار في البنك الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار وصل لكام الدولار فى البنوك الدولار فيتو الدولار وصل لكام النهارده

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

حسام هيبة يتفقد أول منطقة طبية متكاملة مملوكة للهيئة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

مش وقت إحباط، تعليق علاء مبارك على فوز منتخب مصر أمام زيمبابوي يثير الجدل

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads