الأهلي ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس أمم إفريقيا وكأس مصر وكأس عاصمة مصر وكأس كاراباو ودوري أبطال آسيا للنخبة.

كأس أمم إفريقيا

الكونغو الديمقراطية مع بنين 2.30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

السنغال مع بوتسوانا 5 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

نيجيريا مع تنزانيا 7.30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

تونس مع أوغندا 10 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

كأس عاصمة مصر

غزل المحلة مع الأهلي 5 مساء - أون سبورت 1

مودرن سبورت مع وادي دجلة 5 مساء - أون سبورت 2

كأس مصر

سيراميكا مع أبو قير للأسمدة 2.30 مساء - أون سبورت 1

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري مع شباب الأهلي الإماراتي 6 مساء - بي إن سبورت 1

اتحاد جدة مع ناساف 8.15 مساء - بي إن سبورت 1

كأس كاراباو

أرسنال مع كريستال بالاس 10 مساء - بي إن سبورت 2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.