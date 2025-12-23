الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الأهلي ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس أمم إفريقيا وكأس مصر وكأس عاصمة مصر وكأس كاراباو ودوري أبطال آسيا للنخبة.

كأس أمم إفريقيا 

الكونغو الديمقراطية مع بنين 2.30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1 

السنغال مع بوتسوانا 5 مساء - بي إن سبورت ماكس 1 

نيجيريا مع تنزانيا 7.30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1 

تونس مع أوغندا 10 مساء - بي إن سبورت ماكس 1 

 

كأس عاصمة مصر 

غزل المحلة مع الأهلي 5 مساء - أون سبورت 1 

مودرن سبورت مع وادي دجلة 5 مساء - أون سبورت 2 

كأس مصر 

سيراميكا مع أبو قير للأسمدة 2.30 مساء - أون سبورت 1 

دوري أبطال آسيا للنخبة 

السد القطري مع شباب الأهلي الإماراتي 6 مساء - بي إن سبورت 1 

اتحاد جدة مع ناساف 8.15 مساء - بي إن سبورت 1 

كأس كاراباو 

أرسنال مع كريستال بالاس 10 مساء - بي إن سبورت 2 

