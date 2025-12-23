الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، السياحة تحتفل ببدء تركيب مركب خوفو الثانية في المتحف المصري الكبير

مركب خوفو، فيتو
مركب خوفو، فيتو
18 حجم الخط
ads

يشهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، نقل ألواح مركب خوفو الثانية من مكان ترميمها بالمتحف المصري الكبير لمكان عرضها بمتحف مراكب خوفو بالمتحف للبدء في إعادة تركيبها أمام الزائرين.

 

تركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة: إن المجلس الأعلى للآثار يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 23 من ديسمبر الجاري، تركيب المركب الثانية لمركب خوفو بمقرها الجديد بمتحف مراكب خوفو في المتحف المصري الكبير، حيث سيتم تركيب 7 قطع وذلك تزامنا مع الزيارة بالمتحف.

15 ألف زائر يوميًا للمتحف المصري الكبير

وكانت وزارة السياحة والآثار، أكدت أن  المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعمول بها منذ افتتاحه للجمهور في يوم 4 من نوفمبر الماضي، دون أي تغيير. 

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير، أن حركة الزيارة بالمتحف المصري الكبير تسير بصورة طبيعية ومنظمة، وقد شهد المتحف منذ افتتاحه إقبالًا ملحوظًا من الزائرين المصريين والأجانب، بما يعكس الاهتمام الكبير بهذا المشروع الحضاري الفريد، حيث بلغ متوسط عدد الزائرين حتى الآن 15 ألف زائر يوميًا وهو ما يتناسب مع الطاقة القصوى لاستيعاب الزائرين والكثافة في مختلف أوقات الزيارة.

 

حقيقة وقف الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وفي هذا الإطار، وحرصًا من  وزارة السياحة والآثار على تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف بما يتوافق مع طاقته الاستيعابية، وضمان انسيابية الدخول والخروج، والحفاظ على راحة وأمان الزائرين، وتحسين جودة التجربة السياحية، والحفاظ على مقتنياته الأثرية، فقد تقرر، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول وزيارة المتحف، وإيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر داخل المتحف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير مركب خوفو الثانية مركب خوفو تركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع في السلفات يقسم وسط الفلاحين، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أكبرها في البتلو، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

بعادة جديدة على المنتخب، شاهد كيف احتفل محمد صلاح بالفوز على زيمبابوي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads