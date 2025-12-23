الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

من موقع الحدث، قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مخزن الخشب في المرج (صور)

محافظ القاهرة من
محافظ القاهرة من موقع حريق كفر الباشا، فيتو
أكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد مخازن الخشب بشارع كفر الباشا بحي المرج دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد.

تفاصيل حريق مخزن أخشاب بمؤسسة الزكاة والحماية المدنية تكافح ألسنة اللهب

حريق هائل يلتهم مخزن خشب بمؤسسة الزكاة في المرج

جاء ذلك خلال إشراف د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية على عمليات إطفاء الحريق بوجود 10 سيارات إطفاء.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بأحد مخازن الخشب تبلغ مساحته ما يقارب ٢٠٠٠م٢، بشارع كفر الباشا بحي المرج، امتد أثره لبعض العقارات المجاورة له دون إصابات أو وفيات، وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وقرر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات القريبة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

