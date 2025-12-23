الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالقرى المستفيدة من المبادرة.

وتشمل الجولة تفقد عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات أساسية متكاملة للمواطنين، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والطرق.

وتأتي الجولة في ضوء توجيهات الحكومة بمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والوقوف على ما تحقق من إنجازات، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في الإسراع بتحقيق أهداف المبادرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

«حياة كريمة» أضخم المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث 

وتُعد مبادرة «حياة كريمة» إحدى أضخم المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 بهدف رئيسي هو تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير حياة كريمة لهم من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير الخدمات المتكاملة، بما يضمن لهم العيش الكريم والمستقبل الأفضل.

تتجاوز المبادرة مجرد توفير الخدمات الأساسية لتشمل جوانب متعددة من التنمية الشاملة، حيث تستهدف في مراحلها المختلفة آلاف القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، وتعمل على تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى بناء وتطوير المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية، ورصف الطرق، وتوفير فرص عمل، وتمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

