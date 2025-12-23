بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، تصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عناوين العديد من الصحف العالمية بعد هدفه القاتل، والذي قاد به منتخب مصر للفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

فوز منتخب مصر على زيمبابوي

وخطف منتخب مصر فوزا غاليا من أنياب منتخب زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

تقدم منتخب زيمبابوي بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق يرنس دوبي، ثم تعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 63، ثم نجح محمد صلاح في خطف هدف الفوز القاتل لمصر في الدقيقة 91.

بهذا الفوز يحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بالمشاركة مع جنوب إفريقيا الذي فاز على أنجولا بنفس النتيجة 2-1.

وغادر محمد صلاح في منتصف ديسمبر ليفربول الإنجليزي، وهو يعاني من تراجع في معدلاته التهديفية؛ ما تسبب في إجلاسه بديلًا في المباريات الأخيرة قبل السفر، إضافة إلى توتر علاقته بسلوت المديرالفني وايضا ادارة النادي الأمر الذي ترددت معه أنباء عن قرب رحيله عن الفريق.

الصحف الإنجليزية تحتفي بمحمد صلاح

حرصت الصحف والمواقع الإنجليزية على الاحتفال بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد قيادته الفراعنة للفوز على زيمبابوي في أمم أفريقيا، وأبرزت أهميته للفراعنة وللمسيرة الدولية لصلاح.

صحيفة "ديلي ميل"

عنونت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرها الخاص بظهور الفرعون ضد زيمبابوي جاء فيه: "صلاح يظهر أرني سلوت أنه لا يزال قادرا على إحداث الفارق بهدف في الوقت القاتل قاد مصر للفوز في أمم أفريقيا".

وأكد التقرير أن صلاح يريد من خلال كأس أمم أفريقيا للعودة لأفضل مستوياته وتحقيق حلم الشعب المصري بالتتويج بالكأس الأفريقية.

إلى جانب ذلك تحدث التقرير عن مجموعة تمريرات حاسمة حولها صلاح إلى زملائه في منتخب مصر والذين فشلوا في تحويلها لأهداف.

وأشارت الصحيفة إلى تعثر بداية صلاح في اللقاء، وفشله أمام الدفاعات الصفراء لمنتخب زيمبابوي حتى نجح أخيرًا في التسجيل في الدقيقة 91.

وجاء هذا الهدف ليعيد إلى صلاح ثقته بعد تراجع في المستوى في آخر مباريات له مع الريدز قبل السفر للمغرب مما جعل المدرب الهولندي أرني سلوت يجلسه بديلًا مما أشعل أزمة بينهما، وجعل الجناح العربي يخرج بتصريحات يهاجم فيها الإدارة والمدرب.

أداء عمر مرموش صاحب الهدف الأول الرائع

وأثنت الصحيفة على أداء عمر مرموش صاحب الهدف الأول الرائع من مجهود فردي من على الجانب الأيسر وقدراته التي أظهرها على مدار المواجهة، وأحقيته بجائزة لاعب المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى تراجع مستوى مرموش في الموسم الحالي لكن أداءاته ضد زيمبابوي جاءت لتؤكد لمدربه بيب غوارديولا قدرته على تقديم الكثير.

ولم يسجل مرموش إلا هدفا يتيما هذا الموسم مع المان سيتي رغم توهجه الموسم الماضي عبر تسجيل 28 هدفًا وصناعة 17 أخرى على مدار الموسم.

صحيفة "ذا صن"

أما صحيفة "ذا صن" فكتبت في تقرير لها أن صلاح وضع آلامه مع ليفربول جانبًا بقيادة محمد عبر هدفه القاتل للفوز على زيمبابوي.

وتحدثت الصحيفة عن تصريحات صلاح التي اتهم فيها ليفربول بالتخلي عنه والتي أحدثت الوقيعة بينه وبين مدربه أرني سلوت قبل أن يتم التصالح بينهما لاحقًا.

وأكدت "ذا صن" أن صلاح بدا وكأنه قد نسي تلك الأزمة في المغرب من خلال الإنهاء المثالي لكرة الهدف القاتل الذي اخترق مرمى حارس زيمبابوي واشنطن أوروبي.

صحيفة "ميرور"

من جانبها، تحدثت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تأثير إصابة المهاجم المصري على خطط ليفربول بشأن سوق الانتقالات الشتوية بعد إصابة السويدي ألكسندر إيزاك.

وتحدثت تقارير عن ارتباط محمد صلاح بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين على خلفية الأزمة الأخيرة بينه وبين أرني سلوت.

ولكن في ظل تألق محمد صلاح مع منتخب مصر وتسجيله هدف الفوز القاتل فإن إدارة الريدز حسب التقرير الذي نشرته "ميرور" بات مستقبله محور نقاش واسع بعد فترة غياب طويلة عن الفريق الأول للريدز.

وفي ظل تألق صلاح وغياب إيزاك لعدة أشهر بعد الإصابة التي تعرض لها ضد توتنهام هوتسبير، فإن ليفربول لن يكون قادرًا على التفكير في بيع الدولي المصري في الشتاء.

وأشادت الصحيفة الشهيرة بتألق صلاح ليس فقط في كرة الهدف ولكن بتمريراته لزملائه على مدار المواجهة.

صحيفة "ليفربول إيكو"

صحيفة "ليفربول إيكو" المعنية بأخبار مدينة ليفربول عنونت تقريرها عن اللاعب قائلة: "صلاح يسجل هدف في الدقيقة الأخيرة ليقود مصر للفوز ويكسر قلوب الزيمبابويين.". وشددت الصحيفة على أن صلاح نجح في قيادة مصر لفوز قاتل ومهم سيكون نافعًا لها خلال مشوارها في مرحلة المجموعات.



ليكيب: “صلاح أنقذ مصر”

اهتمت صحيفة ليكيب الفرنسية بفوز مصر على زيمبابوي 2-1 في أمم إفريقيا وكتبت: "صلاح ينقذ مصر".

الصحف المغربية

وتحدثت الصحف المغربية عن فوز منتخب مصر الصعب على نظيره زيمبابوي بنتيجة 2–1، وتألق محمد صلاح وعمر مرموش.

ومنها صحيفة "المنتخب" التي عنونت "صلاح ينقذ مصر من بداية فخ زيمبابوي".

وقالت: "أنقذ مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح منتخب بلاده من فخ زيمبابوي بتسجيله هدف الفوز، وقلب الطاولة 2-1 في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين".

وأضافت الصحيفة: "كانت زيمبابوي في طريقها إلى تحقيق مفاجأة مدوية عندما تقدمت بهدف وسنحت لها أكثر من فرصة للتعزيز، قبل أن يدرك جناح مانشستر سيتي عمر مرموش التعادل، ثم سجل محمد صلاح الذي يشارك في الكأس القارية بعد صدام مع مدربه الهولندي في ليفربول آرني سلوت بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع".

أما موقع "البطولة" فنشر: "بهدف قاتل.. منتخب مصر يقتنص فوزا صعبا أمام زيمبابوي (2-1) في أولى جولات كأس أفريقيا".

وأشار إلى أن عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة.

أما موقع "le360" فكتب: "منتخب الفراعنة ينتزع فوزًا قاتلًا أمام زيمبابوى في كأس أمم أفريقيا".

أما صحيفة "المغرب 24"، فنشرت: "صلاح يقود مصر للفوز على زيمبابوي في الوقت بدل الضائع".

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح

وعقب مباراة مصر وزيمبابوي علق حساب نادي ليفربول الإنجليزي على هدف محمد صلاح القاتل والذي قاد به منتخب مصر للفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب حساب ليفربول الرسمي باللغة العربية على منصة إكس: الحسم بأقدام الملك.. ووضع صورة محمد صلاح، ومكتوبا عليها 90+1 وهو توقيت الهدف.

وتأتي رسالة حساب ليفربول واضحة إلى آرني سلوت مفادها أن محمد صلاح ما زال في قمة عطائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.