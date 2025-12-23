بتهديد وانتقاد لـ سلوت وجوارديولا، ثورة جماهير ليفربول ومانشستر سيتي بسبب صلاح ومرموش

18 حجم الخط

تسبب محمد صلاح وعمر مرموش اللذان قادا منتخب مصر للفوز على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، مساء الاثنين، في الجولة الأولى لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، ثورة جماهيرية في ليفربول ومانشستر سيتي.



تقدم منتخب زيمبابوي عن طريق لاعبه برينس دوب في الدقيقة 20 من الشوط الأول قبل أن يقلب المنتخب المصري الموازين في الشوط الثاني بعدما سجل التعادل بهدف عمر مرموش في الدقيقة 65 ثم أحرز محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90.

وتألق صلاح ومرموش مع الفراعنة، فتح باب الجحيم على أرني سلوت مدرب ليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خاصة بعد أزمة الاول مع المدرب الهولندي، وتجاهل الإسباني للثاني وجعله ملازما لدكة البدلاء باستمرار.

ثورة جماهير ليفربول على سلوت



وهدف الإنقاذ لصلاح مع منتخب مصر أثار تفاعل جماهير فريقه ليفربول الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل الأزمة التي يعيشها مع مدربه الهولندي أرني سلوت.

وعبر مشجعو ليفربول عن إعجابهم بما قدمه محمد صلاح في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة القارية وقيادته منتخب بلاده للفوز.

QUI D’AUTRE QUE SALAH POUR DONNER LA VICTOIRE À L’ÉGYPTE À LA 91E MINUTE ?!!!!!! QUI PEUT FAIRE ÇA ?!!!!!!

MO SALAH !!!!!!! LE MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN !!!!!!! LE ROI D’ÉGYPTE !!!!!!!

IL EST EN MISSION !!!!!!! 🇪🇬🌟 pic.twitter.com/RD3VFQqtX9 — Liverpool 🇫🇷 (@ActuLFC) December 22, 2025



وكتب حساب جماهير ليفربول باللغة الفرنسية عبر موقع إكس: "من غير صلاح قادر على منح مصر النصر في الدقيقة 90؟ من يستطيع فعلها؟".

Don’t ever disrespect Mo Salah 🇪🇬😮‍💨 pic.twitter.com/EW019ThQWl — Goals Side (@goalsside) December 22, 2025

وأضاف: "محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي.. ملك مصر.. إنه في مهمة خاصة".



وقال حساب goals side عبر إكس: "إياك أن تتجاهله أو تقلل احترامك له أبدًا.. إنه محمد صلاح".

📸 - MO SALAH HAS WON THE GAME FOR EGYPT IN THE 90TH MINUTE OF THE FIRST AFCON GAME FOR EGYPT!



THIS IS THE STUFF OF DREAMS, THIS IS MO SALAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🇪🇬🌟 pic.twitter.com/jDcRmFnlzU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 22, 2025



ونشر حساب the Touchline تعليقًا مثيرًا حول هدف صلاح في اللحظات الأخيرة من عمر مباراة زيمبابوي.



وكتب الحساب قائلًا: "هذا حلمٌ يتحقق، هذا محمد صلاح".

أما بالنسبة لـ عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي دورًا بارزًا في فوز منتخب مصر على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1 مساء الاثنين وسجل مرموش هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 63 بعد مجهود رائع واختراق لمنطقة الجزاء ثم تسديدة متقنة هزت الشباك، فقد علقت جماهير مانشستر سيتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تألقه، وانتقدت المدرب الإسباني بيب جوارديولا بسبب عدم إشراكه وطالبت بمنحه الفرصة للعب أساسيًا.

Omar Marmoush SCORES for Egypt! 🇪🇬 pic.twitter.com/enJND5gg8O — City Report (@cityreport_) December 22, 2025



وكتب حساب جماهيري لمانشستر سيتي تغريدة عبر منصة إكس للاحتفاء بهدف مرموش، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "لماذا يُجلسه بيب على مقاعد البدلاء؟".



وشارك عمر مرموش صاحب الـ 26 هذا الموسم رفقة مانشستر سيتي خلال 15 مباراة أغلبها كبديل سجل خلالها هدف وصنع آخر.

ويعاني عمر مرموش هذا الموسم في مانشستر سيتي حيث لا يعتبره المدرب الإسباني بيب جوارديولا لاعبًا أساسيًا ويلازم دكة البدلاء باستمرار.

ومنذ انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي شارك خلال 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.