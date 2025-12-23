في حادث مروع بكاليفورنيا، مصرع فينس زامبيلا مبتكر لعبة "كول أوف ديوتي" الشهيرة

18 حجم الخط

لقي فينس زامبيلا، مبتكر لعبة الفيديو الشهيرة كول أوف ديوتي، مصرعه في حادث سير وقع في جنوب ولاية كاليفورنيا.



وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن زامبيلا، البالغ من العمر 55 عامًا، كان يستقل سيارة تسير على طريق جبلي يتميز بطبيعته الخلابة في منطقة جبال سان جابرييل شمال مدينة لوس أنجلوس، بعد ظهر يوم الأحد.

وأفادت شبكة KNBC بأن السيارة انحرفت عن مسارها أثناء السير واصطدمت بحاجز خرساني، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واحتجاز السائق داخلها، حيث فارق الحياة في موقع الحادث.

كما أوضحت المصادر أن راكبًا آخر قذف خارج المركبة نتيجة قوة الاصطدام، ونقل إلى مستشفى قريب، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.

ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة، فيما لم يتضح حتى الآن ما إذا كان زامبيلا هو من كان يقود السيارة أم كان يجلس في مقعد الراكب.

واشتهر زامبيلا بمشاركته في تطوير سلسلة ألعاب "كول أوف ديوتي" وتأسيس شركة "ريسبون إنترتينمنت"، الاستوديو الذي يقف وراء ألعاب "تايتانفول" و"أبيكس ليجندز" و"ستار وورز جيداي".

وأنتجت إستوديوهاته بعضًا من أكثر ألعاب الفيديو مبيعا في العالم.

وبعدما بدأ مسيرته المهنية في التسعينات كمصمم لألعاب إطلاق النار، شارك في تأسيس شركة "إنفينيتي وارد" عام 2002 وساهم في إطلاق لعبة "كول أوف ديوتي" عام 2003، واستحوذت شركة "أكتيفيجن" لاحقا على الاستوديو الخاص به.

وترك زامبيلا "أكتيفيجن" في ظروف مثيرة للجدل وأسس شركة "ريسبون" عام 2010 والتي استحوذت عليها شركة "إلكترونيك آرتس" عام 2017.

وفي "إلكترونيك آرتس"، تولى زامبيلا مسؤولية إعادة إحياء سلسلة ألعاب "باتلفيلد"، ما رسخ سمعته كواحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في ألعاب إطلاق النار.

