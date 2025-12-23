سيارة تدهس حشدا أثناء مشاهدة عرض احتفالا بعيد الميلاد في هولندا (فيديو وصور)

18 حجم الخط

دهست سيارة حشدًا من الأشخاص كانوا ينتظرون مشاهدة عرض في مدينة نونسبيت الهولندية مساء الإثنين، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ثلاثة منهم على الأقل إصاباتهم خطيرة.

قالت شرطة جيلدرلاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الناس كانوا ينتظرون لمشاهدة عرض لمركبات مزينة بأضواء عيد الميلاد في مدينة نونسبيت الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترًا شرق أمستردام، ودهستهم السيارة.

Dos incidentes en investigación

Nueve heridos (3 de gravedad) tras el atropello de un coche contra una multitud en el desfile de luces de #Nunspeet, Países Bajos, en Elburgerweg, alrededor de las 19:00 h.



Policía: #Accidente no intencional; investigación en curso. Ambulancias y… pic.twitter.com/HG3CVDj4Bq December 22, 2025

وأضافت الشرطة الحادث لا يبدو متعمدا في الوقت الحالي، لكنها فتحت تحقيقًا.

وأشارت الشرطة إلى أن السائقة وهي امرأة (56 عامًا) من نونسبيت، أصيبت بجروح طفيفة وتم توقيفها "كما هو معتاد في حوادث المرور الخطيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت بلدية إلبورج المجاورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن العرض توقف بعد الحادث.

وصرح رئيس البلدية يان ناثان روزندال بأن "ما كان ينبغي أن يكون لحظة تضامن انتهى بقلق وحزن كبيرين".

