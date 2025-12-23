الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سيارة تدهس حشدا أثناء مشاهدة عرض احتفالا بعيد الميلاد في هولندا (فيديو وصور)

سيارة تدهس حشدًا
سيارة تدهس حشدًا في هولندا، فيتو
18 حجم الخط

دهست سيارة حشدًا من الأشخاص كانوا ينتظرون مشاهدة عرض في مدينة نونسبيت الهولندية مساء الإثنين، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ثلاثة منهم على الأقل إصاباتهم خطيرة.

قالت  شرطة جيلدرلاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن  الناس كانوا ينتظرون لمشاهدة عرض لمركبات مزينة بأضواء عيد الميلاد في مدينة نونسبيت الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترًا شرق أمستردام، ودهستهم السيارة.

وأضافت الشرطة الحادث لا يبدو متعمدا في الوقت الحالي، لكنها فتحت تحقيقًا.

وأشارت الشرطة إلى أن السائقة وهي امرأة (56 عامًا) من نونسبيت، أصيبت بجروح طفيفة وتم توقيفها "كما هو معتاد في حوادث المرور الخطيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت بلدية إلبورج المجاورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن العرض توقف بعد الحادث.

وصرح رئيس البلدية يان ناثان روزندال بأن "ما كان ينبغي أن يكون لحظة تضامن انتهى بقلق وحزن كبيرين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة نونسبيت الهولندية شرطة جيلدرلان أضواء عيد الميلاد أمستردام

الأكثر قراءة

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع في السلفات يقسم وسط الفلاحين، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

أكبرها في البتلو، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

بعادة جديدة على المنتخب، شاهد كيف احتفل محمد صلاح بالفوز على زيمبابوي

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads