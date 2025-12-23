اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

18 حجم الخط

تبدأ سفارة جمهورية مصر العربية في اليونان، اليوم الثلاثاء، في إجراءات إعادة جثامين 14 مصريًّا الذين لقوا مصرعهم في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت.

وقالت السفارة في بيان: "في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية أثينا المستمرة لتداعيات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، وما وعدت والتزمت به مع أهالي الضحايا بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لإعادة الجثامين إلى مصر".

وأشارت إلى أنها تمكنت، وبالتعاون مع السلطات اليونانية، في اختصار المدة الزمنية اللازمة لإعادة جثامين ١٤ متوفيًا في الحادث، والتي عادة ما تستغرق ١٤ يومًا، خاصة في ظل تزامن ذلك مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، وسيتم بدء إعادة كافة الجثامين تباعًا اعتبارًا من يوم اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ ديسمبر الجاري، علمًا بأنه جار إبلاغ أهالي الضحايا بمواعيد وصول الجثامين.

وأعربت السفارة مجددًا عن خالص التعازي لأسر وعائلات الضحايا، فإنها تناشد وتهيب بضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة وعدم الإقدام، وتحت أي مبرر، على محاولة السفر بالوسائل والطرق غير الشرعية، لما يمثله ذلك من مخاطر جسيمة، وحفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

