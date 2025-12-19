أبرزها القرفة والزنجبيل، مشروبات لشد الجسم مع الريجيم

18 حجم الخط

مشروبات لشدّ الجسم مع الريجيم، مع فقدان الوزن واتباع أنظمة الريجيم المختلفة، تواجه كثير من النساء مشكلة ترهل الجسم، خاصة في مناطق مثل البطن، الأرداف، الذراعين والفخذين. ويعود ذلك إلى فقدان الدهون بشكل أسرع من قدرة الجلد على التكيّف والانكماش، إضافة إلى قلة شرب الماء أو نقص بعض العناصر الغذائية.



ومن هنا تظهر أهمية المشروبات الطبيعية التي تساعد على شدّ الجسم، تنشيط الدورة الدموية، تحسين مرونة الجلد، وتعزيز إنتاج الكولاجين، خاصة عند دمجها مع نظام غذائي صحي وحركة منتظمة.



مشروبات تدعم شد الجسم مع الريجيم

في هذا التقرير نستعرض أفضل المشروبات التي تدعم شدّ الجسم أثناء الريجيم، مع توضيح فوائد كل مشروب وطريقة استخدامه، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: الماء الدافئ مع الليمون

يُعد من أبسط وأهم المشروبات لشد الجسم مع الريجيم.

الماء يرطّب الجلد من الداخل، وهو عامل أساسي للحفاظ على مرونته ومنع الترهلات، بينما يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يلعب دورًا مهمًا في تحفيز إنتاج الكولاجين.



فوائده:

تحسين مرونة الجلد.

طرد السموم المتراكمة في الجسم.

دعم عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

المساعدة في شد البطن مع الوقت.

طريقة الاستخدام:

كوب ماء دافئ صباحًا على الريق مع عصير نصف ليمونة، يوميًا.



ثانيًا: الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من أشهر المشروبات المصاحبة للريجيم، لكنه لا يقتصر على حرق الدهون فقط، بل يساهم أيضًا في شدّ الجسم.

فوائده:

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب تلف الجلد.

يحسّن الدورة الدموية ويعزّز مرونة البشرة.

يساعد على تقليل السيلوليت.

يرفع معدل الحرق، ما يقلل من فرص الترهل.

طريقة الاستخدام:

كوب إلى كوبين يوميًا بعد الوجبات، دون سكر.



ثالثًا: مشروب الزنجبيل

الزنجبيل من المشروبات الفعّالة جدًا لشد الجسم، خاصة أثناء فقدان الوزن السريع.

فوائده:

ينشّط الدورة الدموية في الجلد.

يساعد على شد المناطق المترهلة.

يقلل احتباس السوائل في الجسم.

يعزّز حرق الدهون الموضعية.

طريقة الاستخدام:

شرائح زنجبيل طازج تُغلى في الماء، ويُشرب المشروب دافئًا مرة يوميًا.



رابعًا: القرفة مع العسل

القرفة تُعد من الأعشاب التي تدعم شد الجسم بشكل غير مباشر من خلال تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين عملية الأيض.

فوائدها:

تحفّز حرق الدهون.

تقلل من ترهلات البطن.

تحسّن ملمس الجلد.

تساعد على تقليل الشهية.

طريقة الاستخدام:

كوب ماء دافئ مع عود قرفة أو نصف ملعقة قرفة مطحونة، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة عسل عند الحاجة.



خامسًا: مشروب الكولاجين الطبيعي (الجيلاتين)

الكولاجين عنصر أساسي للحفاظ على تماسك الجلد وشدّه، ومع التقدّم في العمر أو الرجيم يقل إنتاجه.

فوائده:

يحسّن مرونة الجلد بشكل واضح.

يقلل ترهلات الجسم بعد فقدان الوزن.

يقوّي البشرة والشعر والأظافر.

طريقة الاستخدام:

ملعقة صغيرة من الجيلاتين الطبيعي تُذاب في ماء دافئ أو عصير طبيعي مرة يوميًا.



سادسًا: شاي الروزماري (إكليل الجبل)

الروزماري من الأعشاب المهمة لصحة الجلد وشدّ الجسم.

فوائده:

ينشّط الدورة الدموية.

يساعد على شد الجلد المترهل.

يقلل احتباس السوائل.

يحسّن مظهر السيلوليت.

طريقة الاستخدام:

كوب شاي روزماري مرة واحدة يوميًا، ويفضّل بعد الغداء.



سابعًا: مشروب الخيار والنعناع

مشروب منعش وفعّال لشد الجسم مع الريجيم، خاصة في فصل الصيف.

فوائده:

يرطّب الجسم بعمق.

يساعد على شد الجلد.

يقلل الانتفاخ واحتباس السوائل.

يحسّن مظهر الجلد الخارجي.

طريقة الاستخدام:

شرائح خيار + أوراق نعناع + ماء، يُترك في الثلاجة عدة ساعات ويُشرب طوال اليوم.



ثامنًا: شاي الكركديه

الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على شباب الجلد.

فوائده:

يحسّن مرونة البشرة.

يساعد على شد الجلد مع الوقت.

يدعم فقدان الوزن الصحي.

يقلل احتباس السوائل.

طريقة الاستخدام:

كوب كركديه دافئ أو بارد بدون سكر مرة يوميًا.

مشروبات لشد الجسم



نصائح مهمة لزيادة فعالية المشروبات في شد الجسم

شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء يوميًا.

فقدان الوزن بشكل تدريجي لتجنّب الترهل.

دمج المشروبات مع تمارين شد خفيفة.

الاهتمام بالبروتين في النظام الغذائي.

النوم الجيد لدعم تجدد خلايا الجلد.



مشروبات شدّ الجسم مع الريجيم ليست حلًا سحريًّا بمفردها، لكنها عامل داعم وأساسي عند استخدامها بانتظام مع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

اختيار المشروبات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة، والمحفّزة للدورة الدموية، والداعمة للكولاجين يساعدكِ على خسارة الوزن مع الحفاظ على جسم مشدود وبشرة صحية ومظهر متناسق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.