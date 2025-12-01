الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

زراعة الفيوم تتسلم الدفعة الثانية من تقاوي الحقول الإرشادية للموسم الشتوي

 قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن مديرية الزراعة استلمت  الدفعة الثانية من تقاوي الحقول الإرشادية، للموسم الزراعي الحالي، وتم التوزيع على الإدارات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، لتنفيذ  150 حقلًا إرشاديًا موزعة على جميع مراكز المحافظة، بما يضمن وصول التقاوي المعتمدة للمزارعين في الوقت المناسب، وبما يحقق أهداف الحملة القومية لمحصول القمح.

اهتمام وزارة الزراعة بالقول الارشادية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تولي اهتماما كبيرا لبرامج الحقول الإرشادية التي تهدف إلى نشر المعلومات الفنية السليمة، التي تعمل علي تحسين الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الفيوم.

زراعة الفيوم تختتم المرحلة الأولى من زراعة الحقول الإرشادية

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن وقاية الماشية من الحمى القلاعية

يذكر أن الحقول الإرشادية هي حقول نموذجية تقام في أراضي بعض المزارعين لنقل أحدث التوصيات والتقنيات الزراعية لباقي المزارعين،  وتعتبر مدارس حقلية لتوعية المزارعين بما يؤدي إلي رفع إنتاجية الفدان.

